ПАЛКИН: «Украинский футбол выживает, но находится в кризисном состоянии»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал зарубежным журналистам о состоянии дел в современном украинском футболе, который, как и все общество, вынужден бороться за существование в условиях жестокой войны, развязанной россией.

«С первого дня полномасштабного вторжения жизнь в Украине полностью изменилась. Миллионы людей потеряли дома, работу, планы – и многие потеряли близких, защищая нашу страну. Заплатила ли россия за это? Вовсе нет. Мир должен стать сильнее и сплоченнее в противостоянии их идеологии разрушения и агрессии. Международное право должно что-то значить – иначе под угрозой окажется само человечество».

«В 2021 году Украина занимала 12-е место в рейтинге УЕФА, а сейчас мы на 28-м. Впервые в современной истории у нас нет команды, участвующей в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы. Некоторые клубы даже прекратили свою деятельность. Многие команды украинской Премьер-лиги недавно только повысились из низших дивизионов. Украинский футбол выживает, но находится в кризисном состоянии из-за продолжающейся войны», – заявил Палкин.

Ранее СМИ сообщили, что «Шахтер» согласился бесплатно отпустить Майкона в «Коринтианс», но с определенным условием. Хавбек принял решение уехать из Украины после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны в 2022 году.