  ЛУЧЕСКУ: «Может, мы бы выиграли Лигу чемпионов с Шахтером, если бы не это»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 18:09
ЛУЧЕСКУ: «Может, мы бы выиграли Лигу чемпионов с Шахтером, если бы не это»

Румынский тренер вспомнил период работы в Шахтере

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу рассказал о периоде работы в стане «горняков».

«Я говорил Ахметову следующее: прежде чем мы построим большую команду, нам нужно играть в красивый футбол. Я не хочу звезд, я хочу, чтобы развивался талант; и я очень хорошо знаю бразильцев.

Я видел Неймара и Каземиро, они — фантастические игроки, но мне сказали, что их нельзя подписать. А как насчет других? Приходят Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Фернандиньо. Мы строим систему, где «Шахтер» зарабатывает много денег, и когда ты продаешь игрока, есть кто-то другой, готовый его заменить.

Ахметов делает это не для себя, он вкладывает все в команду. Он строит самый красивый стадион в Европе, мы побеждаем грандов; у нас - молодая, сильная команда, мы играем в очень хороший футбол. Мы выигрываем Кубок УЕФА и почти каждый год доходим до четвертьфинала Лиги чемпионов. Вы знаете, как трудно легитимизировать команду из Восточной Европы на таком уровне?

Если бы не разразилась война на Донбассе, возможно, когда-нибудь мы даже могли бы выиграть Лигу чемпионов. Ахметов - замечательный президент; он хочет учиться, после матчей мы идем ужинать или в караоке петь песни... Он любит говорить, и мы говорим о футболе, о жизни», - цитирует румынского тренера турецкий журналист Эмир Атешдагли в Twitter.

Ранее Луческу дал громкое обещание на свое 80-летие.

Мирча Луческу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига чемпионов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
SandroKing
Ахметов как-бы все это  и устроил. Собрали за деньги Ахметова и по его указанию весь сброд из Донецкой области, хорошо заплатили, привезли в Донецк, подогрели. В итоге они разогнали проукраинский митинг и убили 
