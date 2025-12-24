Воля Костюка. Динамо изменило решение по игроку, которого хотела Барселона

Сенегальский вингер Самба Диалло поедет на зимние сборы вместе с киевским «Динамо», сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, еще около месяца назад столичный клуб планировал избавиться от 22-летнего футболиста, но по решению нового главного тренера команды Игоря Костюка игрок пока останется в «Динамо».

В сезоне 2024/25 Самба Диалло на правах аренды сыграл 19 матчей за иерусалимский «Хапоэль», забив 3 гола. В нынешней кампании в официальных матчах на поле не появлялся, но сыграл за «Динамо» в товарищеской игре с «Эпицентром». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

В 2022 году Самбой Диалло интересовался ряд ведущих европейских клубов, в том числе «Барселона».