Соглашение достигнуто. Украинский тренер нашел себе клуб за границей

Украинский тренер Андрей Демченко стал главным тренером «Араза». Об этом сообщает azerisport.

По информации источника, 49-летний специалист подписал соглашение до конца сезона 2026/27. У руля представителя чемпионата Азербайджана Демченко заменил Эльмара Башхиева.

Последним местом работы Андрея Демченко был казахский «Женис», откуда он был уволен несколькими неделями ранее.

После 16 туров чемпионата Азербайджана «Араз» набрал 26 баллов и расположился на шестом месте турнирной таблицы.

