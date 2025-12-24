Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Соглашение достигнуто. Украинский тренер нашел себе клуб за границей
Соглашение достигнуто. Украинский тренер нашел себе клуб за границей

Андрей Демченко будет работать с «Аразом»

Соглашение достигнуто. Украинский тренер нашел себе клуб за границей
Украинский тренер Андрей Демченко стал главным тренером «Араза». Об этом сообщает azerisport.

По информации источника, 49-летний специалист подписал соглашение до конца сезона 2026/27. У руля представителя чемпионата Азербайджана Демченко заменил Эльмара Башхиева.

Последним местом работы Андрея Демченко был казахский «Женис», откуда он был уволен несколькими неделями ранее.

После 16 туров чемпионата Азербайджана «Араз» набрал 26 баллов и расположился на шестом месте турнирной таблицы.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Вернидуб добыл первую победу с «Нефтчи».

Андрей Демченко чемпионат Азербайджана по футболу назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Azerisport.com
