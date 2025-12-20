Камбек и гол на 90+7-й минуте. Вернидуб добыл первую победу с Нефтчи
Клуб из Баку вырвал три очка в игре с «Карваном»
В субботу 20 декабря, состоялся матч чемпионата Азербайджана между «Карваном» и «Нефтчи».
Встреча завершилась камбеком гостей и их победой со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победителем первого тайма вышли хозяева поля благодаря голу Абдуллаева с пенальти. Во второй 45-минутке команда Вернидуба совершила камбек, забив победный мяч на 90+7-й минуте.
Эта победа стала первой для украинского тренера у руля команды. Его «Нефтчи» с 20 баллами после 16 матчей идет седьмым в турнирной таблице.
Чемпионат Азербайджан. 16-й тур
Карван – Нефтчи – 1:2
Голы: Абдуллаев, 45+9 (пенальти) – Самбу, 62, Махмудов, 90+7 (пенальти)
Oyun bitdi.— Neftçi PFK (@PFC_Neftchi) December 20, 2025
Karvan-Yevlax 1:2 Neftçi pic.twitter.com/b8SofVOdJY
BASSALA SAMBU! ⚽️ pic.twitter.com/VMmeEoPAJu— Neftçi PFK (@PFC_Neftchi) December 20, 2025
KAPİTAN! KAPİTAN! KAPİTAN! ©️— Neftçi PFK (@PFC_Neftchi) December 20, 2025
EMİN MAHMUDOV! ⚽️ pic.twitter.com/vPqTYFB5JV
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб может устроить кадровую чистку
Евгений получил должность в Армате