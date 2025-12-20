Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Камбек и гол на 90+7-й минуте. Вернидуб добыл первую победу с Нефтчи
20 декабря 2025, 20:28
Камбек и гол на 90+7-й минуте. Вернидуб добыл первую победу с Нефтчи

Клуб из Баку вырвал три очка в игре с «Карваном»

Камбек и гол на 90+7-й минуте. Вернидуб добыл первую победу с Нефтчи
ФК Нефтчи. Юрий Вернидуб

В субботу 20 декабря, состоялся матч чемпионата Азербайджана между «Карваном» и «Нефтчи».

Встреча завершилась камбеком гостей и их победой со счетом 1:1.

Победителем первого тайма вышли хозяева поля благодаря голу Абдуллаева с пенальти. Во второй 45-минутке команда Вернидуба совершила камбек, забив победный мяч на 90+7-й минуте.

Эта победа стала первой для украинского тренера у руля команды. Его «Нефтчи» с 20 баллами после 16 матчей идет седьмым в турнирной таблице.

Чемпионат Азербайджан. 16-й тур

Карван – Нефтчи – 1:2

Голы: Абдуллаев, 45+9 (пенальти) – Самбу, 62, Махмудов, 90+7 (пенальти)

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
