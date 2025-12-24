Экс-капитан сборной Украины назвал причину провала Динамо в текущем сезоне

Первый капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал причину, по которой киевское «Динамо» проваливает текущий сезон.

«Похоже, они не могли похвастаться двумя равноценными составами, вот и не хватило сил для успешного выступления на нескольких «фронтах». Динамовцам, чтобы остановить падение, пришлось даже отправить в отставку Александра Шовковского»

Киевское «Динамо» после 16 матчей чемпионата Украины расположились на четвертой позиции с 26 очками. Лигу конференций столичный гранд уже покинул, заработав всего шесть баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» ведет переговоры по трансферу украинского вингера.