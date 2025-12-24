Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-капитан сборной Украины назвал причину провала Динамо в текущем сезоне
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 19:47 |
852
2

Экс-капитан сборной Украины назвал причину провала Динамо в текущем сезоне

Юрий Шелепницкий отметил недостаточное количество качественных игроков

24 декабря 2025, 19:47 |
852
2 Comments
Экс-капитан сборной Украины назвал причину провала Динамо в текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Первый капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал причину, по которой киевское «Динамо» проваливает текущий сезон.

«Похоже, они не могли похвастаться двумя равноценными составами, вот и не хватило сил для успешного выступления на нескольких «фронтах». Динамовцам, чтобы остановить падение, пришлось даже отправить в отставку Александра Шовковского»

Киевское «Динамо» после 16 матчей чемпионата Украины расположились на четвертой позиции с 26 очками. Лигу конференций столичный гранд уже покинул, заработав всего шесть баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» ведет переговоры по трансферу украинского вингера.

По теме:
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
ФОТО. Шахтер обратился к болельщикам по случаю Рождества
Первый капитан сборной Украины: «Динамо уже выбыло из золотой гонки»
Юрий Шелепницкий Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Футбол | 23 декабря 2025, 22:17 0
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер

Как ожидается, Рубен Невеш присоединится к испанскому гранду

Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 24 декабря 2025, 06:02 1
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона

Виктор никуда не перейдет зимой

Украина узнает своих соперников в групповом раунде Лиги наций 12 февраля
Футбол | 24.12.2025, 12:22
Украина узнает своих соперников в групповом раунде Лиги наций 12 февраля
Украина узнает своих соперников в групповом раунде Лиги наций 12 февраля
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Футбол | 23.12.2025, 22:40
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать, есть 30 млн. Я ответил»
Футбол | 24.12.2025, 18:26
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать, есть 30 млн. Я ответил»
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать, есть 30 млн. Я ответил»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
який  вумний  експерд! ))
Ответить
0
c_a_p2
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 22
Футбол
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 8
Футбол
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
23.12.2025, 09:17 13
Футбол
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
23.12.2025, 02:53
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем