Экс-капитан сборной Украины назвал причину провала Динамо в текущем сезоне
Юрий Шелепницкий отметил недостаточное количество качественных игроков
Первый капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал причину, по которой киевское «Динамо» проваливает текущий сезон.
«Похоже, они не могли похвастаться двумя равноценными составами, вот и не хватило сил для успешного выступления на нескольких «фронтах». Динамовцам, чтобы остановить падение, пришлось даже отправить в отставку Александра Шовковского»
Киевское «Динамо» после 16 матчей чемпионата Украины расположились на четвертой позиции с 26 очками. Лигу конференций столичный гранд уже покинул, заработав всего шесть баллов.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» ведет переговоры по трансферу украинского вингера.
