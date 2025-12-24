Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 15:03 | Обновлено 24 декабря 2025, 15:06
Один из клубов УПЛ решил провести сборы на Балканах

«Рух» – единственный в УПЛ, кто будет готовиться в Словении

Один из клубов УПЛ решил провести сборы на Балканах
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» последними среди представителей Премьер-лиги отправятся на зарубежный сбор – в начале февраля.

По имеющейся информации, львовяне решили не менять уже традиционную дислокацию во время зимнего этапа подготовки, остановив выбор на Словении.

Там запланированы спарринги не только с местными командами элитного дивизиона, но и с командами из Австрии и Хорватии.

Первый этап подготовки подопечные Ивана Федика после возвращения из отпуска 14 января проведут во Львове, который завершат контрольным матчем. Один из потенциальных соперников – клуб первой лиги «Феникс-Мариуполь».

В настоящий момент львовяне набрали 19 очков и занимают десятое место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник львовского «Руха» Марко Сапуга привлекает внимание «Вереса».

Рух Львов Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Словения инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
