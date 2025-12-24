Один из клубов УПЛ решил провести сборы на Балканах
«Рух» – единственный в УПЛ, кто будет готовиться в Словении
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» последними среди представителей Премьер-лиги отправятся на зарубежный сбор – в начале февраля.
По имеющейся информации, львовяне решили не менять уже традиционную дислокацию во время зимнего этапа подготовки, остановив выбор на Словении.
Там запланированы спарринги не только с местными командами элитного дивизиона, но и с командами из Австрии и Хорватии.
Первый этап подготовки подопечные Ивана Федика после возвращения из отпуска 14 января проведут во Львове, который завершат контрольным матчем. Один из потенциальных соперников – клуб первой лиги «Феникс-Мариуполь».
В настоящий момент львовяне набрали 19 очков и занимают десятое место в чемпионате.
Ранее сообщалось, что украинский полузащитник львовского «Руха» Марко Сапуга привлекает внимание «Вереса».
