Турецкий скандал. Задержан президент Фенербахче: провалил тест на наркотики

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран был задержан правоохранительными органами после того, как турецкие прокуроры подтвердили положительный результат анализа волос на кокаин.

Как сообщают турецкие СМИ, результаты экспертизы были подтверждены Институтом судебной медицины и переданы в прокуратуру Стамбула. Это стало новым этапом в деле, которое уже привело к судебному контролю над одним из самых влиятельных функционеров турецкого спорта.

Садеттин Саран, турецко-американский бизнесмен, родившийся в Денвере, возглавил «Фенербахче» в сентябре 2025 года, став 38-м президентом клуба, входящего в так называемую «большую тройку» турецкого футбола. Он также является главой холдинга Saran Holding, который имеет значительное влияние в сфере спортивного вещания и медиаправ.

Расследование, которое ведет прокуратура Стамбула, касается подозрений в поставке наркотиков, их употреблении и содействии употреблению, что по турецкому законодательству предусматривает суровые тюремные сроки в случае доказательства вины. Ранее в этом месяце правоохранители провели обыск на вилле Сарана в Ассосе (район Айваджик, провинция Чанаккале). Один из охранников поместья был допрошен и впоследствии отпущен.

По делу также были задержаны другие подозреваемые, а во время рейдов изъяты наркотические вещества, в частности кокаин и марихуана. Сам Саран на момент первого вызова находился за границей, однако 19 декабря вернулся в Турцию из Милана и дал показания в статусе подозреваемого. Сначала его отпустили под судебный контроль, включая запрет на выезд за границу, а 24 декабря Саран был задержан.

В соответствии со стандартной процедурой в подобных делах у Сарана взяли образцы крови, мочи, ногтей и волос. По данным Anadolu Agency, анализы крови, мочи и ногтей дали отрицательный результат, однако исследование волосяных фолликулов выявило следы кокаина. Такой метод позволяет установить факт контакта с наркотиками в течение более длительного периода, обычно до 6 месяцев, хотя не определяет точное время или частоту употребления.