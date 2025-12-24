Первый капитан сборной Украины: «Динамо уже выбыло из золотой гонки»

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Шелепницкий в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о ходе событий в чемпионате, назвал команду, которая завоюет золотые медали, и неудачника, который понизится в классе:

– Если учесть, что соревнования проходят во время войны с российским агрессором, то организаторам из УАФ и УПЛ следует отдать должное за профессиональное выполнение своих обязанностей, а участникам – за довольно содержательный футбол. Согласен, бывают нарекания на работу судейского корпуса, однако это не критично. В целом, уровень команд заметно выровнялся.

– Чем это можно объяснить?

– Здесь все понемногу: где-то притормозили гранды – «Динамо» и «Шахтер», однако и преследователи – прибавили.

– Что помешало тем же динамовцам и «горнякам» выступить лучше?

– Похоже, они не могли похвастаться двумя равноценными составами, вот и не хватило сил для успешного выступления на нескольких «фронтах». Динамовцам, чтобы остановить падение, пришлось даже отправить в отставку Александра Шовковского. А у дончан очень многое зависело от настроения бразильских легионеров. А им далеко не всегда хватало мотивации.

– Выступление каких команд стало для вас приятной неожиданностью?

– «Полесье» оправдало ожидания: с появлением у руля Руслана Ротаня и укреплением состава сделало эту команду конкурентоспособной. Но это было ожидаемо. А вот кто удивил, так это ЛНЗ. Это тренерская команда Виталия Пономарева, который не боится экспериментировать с составом, четко придерживается спортивного принципа: играют самые сильные, отличался тактическими заготовками. Как по мне, черкасчане справедливо возглавляют турнирную таблицу.

Вот только, если откровенно, то меня несколько заинтриговало решение черкасчан в разгар сезона продать прямому конкуренту – «Шахтеру» своего лидера – Проспера Оба. Поскольку это стержневой игрок, то это серьезная потеря, и учитывая его интенсивность, умение нагнетать, найти замену африканцу будет сложно. В конце концов, каждый клуб выбирает свою трансферную политику. Возможно, ЛНЗ устроил предложенный «горняками» бонус от будущей продажи Проспера.

– А команды, которые больше всего разочаровали, возглавляют динамовцы?

– Именно так. Думаю, что они уже выбыли из гонки за «золото», слишком далеко оторвался тот же «Шахтер». В какой-то степени киевляне смогут реабилитироваться, если завоюют Кубок Украины и займут одно из призовых мест.

Большего я ожидал от «Карпат», которые удивили своей нестабильностью, не умением набирать «свои» очки. Вот и поплатились.

А кто провалился, так это «Александрия». Похоже, в клубе оказались не готовы к изменениям на тренерском мостике, чехарде с футболистами. Не нахожу логики и в решении клубного руководства в трудный для «горожан» момент отстранить по неизвестным причинам от основной команды ее лидера - Кирилла Ковальца. Его отсутствие негативно повлияло на игру «Александрии», с которой еще совсем недавно считались даже наши гранды.

– Напоследок, попробуйте себя в роли оракула: кто станет чемпионом и какие команды напрямую понизятся в классе?

– Это довольно сложный вопрос, ведь еще впереди трансферная кампания, подготовительный период. Все же, выше всего оцениваю шансы «Шахтера», а вот «Полтаве» не повезет избежать вылета. За остальные места на пьедестале почета и за то, чтобы не попасть в зону вылета, будет очень острая борьба.

