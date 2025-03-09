Нереализованный момент. Известны оценки Довбика и Коваленко за матч Серии А

В воскресенье, 9 марта, проходил матч 28-го утра Серии А между «Эмполи» и «Ромой».

Встречу принимал Карло Кастеллани в Эмполи.

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Гости добыли победу со счетом 0:1.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко появился на поле на 66-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру на 6.6 и 6.2 балла соответственно.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных, появился на поле на 72-й минуте, результативными действиями не отличился. Артему не удалось реализовать голевой момент в компенсированное время ко второму тайму. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру на 6.1 и 6.0 балла соответственно.

Лучшим игроком матча оба портала признали вингера гостей Матиаса Суле. Он забил победный гол и получил по оценке 8.1 от SofaScore и WhoScored.

Ранее сообщалось о том, что Клаудио Раньери прокомментировал матч с «Эмполи».