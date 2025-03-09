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Италия
09 марта 2025, 23:24 | Обновлено 09 марта 2025, 23:26
747
1

Нереализованный момент. Известны оценки Довбика и Коваленко за матч Серии А

Оба украинца появились на поле со скамьи запасных

09 марта 2025, 23:24 | Обновлено 09 марта 2025, 23:26
747
1
Нереализованный момент. Известны оценки Довбика и Коваленко за матч Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 9 марта, проходил матч 28-го утра Серии А между «Эмполи» и «Ромой».

Встречу принимал Карло Кастеллани в Эмполи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 0:1.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко появился на поле на 66-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру на 6.6 и 6.2 балла соответственно.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных, появился на поле на 72-й минуте, результативными действиями не отличился. Артему не удалось реализовать голевой момент в компенсированное время ко второму тайму. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру на 6.1 и 6.0 балла соответственно.

Лучшим игроком матча оба портала признали вингера гостей Матиаса Суле. Он забил победный гол и получил по оценке 8.1 от SofaScore и WhoScored.

Ранее сообщалось о том, что Клаудио Раньери прокомментировал матч с «Эмполи».

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Рома Рим Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Артем Довбик Матиас Суле оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Dysear
Довбик більше не гравець старту у Роми, Шомуродов на жаль краще виступає, Артему потрібно буде шукати новий клуб...
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