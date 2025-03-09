«Он великолепный парень». Раньери прокомментировал матч с Эмполи
Итальянский коуч дал несколько комментариев после победы в Серии А
Итальянский коуч «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал матч 28-го тура Серии А, в котором его команда одолела «Эмполи» со счетом 1:0.
«Было ли мне страшно в конце? Я сказал ребятам, что я человек определенного возраста и не могу принимать это слишком эмоционально».
«Мы должны были довести дело до конца, это те игры, которые вы потом проигрываете и удивляетесь, почему. Вторая половина сезона сложна, я поставил в состав ребят, которые были голодны до игры, и теперь мы можем хорошо подготовиться к матчу в Бильбао».
«Сегодня мне понравилась вся команда. Шомуродов? Он великолепный парень, у него не так много голов, но главное – оказаться в нужном месте. Он забивал решающие голы и будет продолжать это делать».
«Хуммельс? Сегодня он мне понравился»
«Что я думаю о команде? Матч с «Тоттенхэмом» был важен для восстановления самооценки, состав хороший, качество на высоте. Я был уверен, что у меня все получится, но не так, как сейчас».
Ранее сообщалось о том, что «Рома» с минимальным счетом одолела «Эмполи».
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