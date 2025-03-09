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Италия
09 марта 2025, 22:26 |
749
0

«Он великолепный парень». Раньери прокомментировал матч с Эмполи

Итальянский коуч дал несколько комментариев после победы в Серии А

09 марта 2025, 22:26 |
749
0
«Он великолепный парень». Раньери прокомментировал матч с Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Итальянский коуч «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал матч 28-го тура Серии А, в котором его команда одолела «Эмполи» со счетом 1:0.

«Было ли мне страшно в конце? Я сказал ребятам, что я человек определенного возраста и не могу принимать это слишком эмоционально».

«Мы должны были довести дело до конца, это те игры, которые вы потом проигрываете и удивляетесь, почему. Вторая половина сезона сложна, я поставил в состав ребят, которые были голодны до игры, и теперь мы можем хорошо подготовиться к матчу в Бильбао».

«Сегодня мне понравилась вся команда. Шомуродов? Он великолепный парень, у него не так много голов, но главное – оказаться в нужном месте. Он забивал решающие голы и будет продолжать это делать».

«Хуммельс? Сегодня он мне понравился»

«Что я думаю о команде? Матч с «Тоттенхэмом» был важен для восстановления самооценки, состав хороший, качество на высоте. Я был уверен, что у меня все получится, но не так, как сейчас».

Ранее сообщалось о том, что «Рома» с минимальным счетом одолела «Эмполи».

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Клаудио Раньери Матс Хуммельс Рома Рим Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: OneFootball
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