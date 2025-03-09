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Чемпионат Италии
Эмполи
09.03.2025 19:00 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
09 марта 2025, 09:18 | Обновлено 09 марта 2025, 09:19
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0

Эмполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 28 тура Серии А 2024/25

09 марта 2025, 09:18 | Обновлено 09 марта 2025, 09:19
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0
Эмполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и «Рома».

Игра пройдет в Эмполи на стадионе «Стадио Карло Кастеллани».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Эмполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эмполи – Рома
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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