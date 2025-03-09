В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и «Рома».

Игра пройдет в Эмполи на стадионе «Стадио Карло Кастеллани».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Эмполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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