Италия09 марта 2025, 09:18 | Обновлено 09 марта 2025, 09:19
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Эмполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 28 тура Серии А 2024/25
09 марта 2025, 09:18 | Обновлено 09 марта 2025, 09:19
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В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и «Рома».
Игра пройдет в Эмполи на стадионе «Стадио Карло Кастеллани».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Эмполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эмполи – РомаСмотреть трансляцию
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