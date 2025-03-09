Эмполи – Рома – 0:1. Коваленко против Довбика. Видео голов и обзор матча
Матч 28-го тура Серии А начался в 19:00 по киевскому времени
В воскресенье, 9 марта, состоялся матч 28-го тура Серии А между «Эмполи» и «Ромой».
Встречу принимал Карло Кастеллани в Эмполи.
Гости одержали победу со счетом 1:0.
После этого матча «Эмполи» с 22 очками остался 18-м, а «Рома» с 46 баллами поднялась на 7-е место.
Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко появился на поле на 66-й минуте, результативными действиями не отметился. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамейки запасных, появился на поле на 72-й минуте, результативными действиями не отметился.
Серия А. 28-й тур
Эмполи – Рома – 0:1
Голы: Суле, 1
События матча
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