Эмполи – Рома – 0:1. Коваленко против Довбика. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 9 марта, состоялся матч 28-го тура Серии А между «Эмполи» и «Ромой».

Встречу принимал Карло Кастеллани в Эмполи.

Гости одержали победу со счетом 1:0.

После этого матча «Эмполи» с 22 очками остался 18-м, а «Рома» с 46 баллами поднялась на 7-е место.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко появился на поле на 66-й минуте, результативными действиями не отметился. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамейки запасных, появился на поле на 72-й минуте, результативными действиями не отметился.

Серия А. 28-й тур

Эмполи – Рома – 0:1

Голы: Суле, 1

❗️Суле забил в ворота Эмполи, 1-я минута, 0:1