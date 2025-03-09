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Эмполи
09.03.2025 19:00 – FT 0 : 1
Рома
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Италия
09 марта 2025, 21:44 | Обновлено 09 марта 2025, 21:52
1532
0

Эмполи – Рома – 0:1. Коваленко против Довбика. Видео голов и обзор матча

Матч 28-го тура Серии А начался в 19:00 по киевскому времени

09 марта 2025, 21:44 | Обновлено 09 марта 2025, 21:52
1532
0
Эмполи – Рома – 0:1. Коваленко против Довбика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 9 марта, состоялся матч 28-го тура Серии А между «Эмполи» и «Ромой».

Встречу принимал Карло Кастеллани в Эмполи.

Гости одержали победу со счетом 1:0.

После этого матча «Эмполи» с 22 очками остался 18-м, а «Рома» с 46 баллами поднялась на 7-е место.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко появился на поле на 66-й минуте, результативными действиями не отметился. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамейки запасных, появился на поле на 72-й минуте, результативными действиями не отметился.

Серия А. 28-й тур

Эмполи – Рома – 0:1

Голы: Суле, 1

❗️Суле забил в ворота Эмполи, 1-я минута, 0:1

События матча

1’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Рома).
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Рома Рим Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Артем Довбик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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