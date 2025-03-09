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Италия
09 марта 2025, 10:28 | Обновлено 09 марта 2025, 10:29
119
0

Эмполи – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 9 марта в 19:00 по Киеву

09 марта 2025, 10:28 | Обновлено 09 марта 2025, 10:29
119
0
Эмполи – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

9 марта на «Карло Кастеллани» пройдет матч 28-го тура Серии А, в котором «Эмполи» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Эмполи

Команда ухитряется продлевать снова и снова свою прописку в Кальчо. Но постоянно при этом балансирует на грани зоны вылета. Таким был и прошлый сезон: набрали всего 36 очков, но, главное, у Фрозиноне было на одно меньше - этого хватило для итогового 17-го места. И для пришедшего летом на тренерский пост Роберто д'Аверсы задача была очевидной: не допустить падения.

В чем-то новый наставник со своими подопечными даже превосходят, и значительно, ожидания. Они уже вышли в полуфинал кубка, выбив по пенальти сначала Фиорентину, а потом и Ювентус. Но в Серии А ситуация аховая, и не зря в поисках любого усиления подписали свободным агентом Коваленко, что не играл с прошлой весны. С начала декабря не было побед, более того, даже ничьи стали редким исключением. Впрочем, с Дженоа даже вели в счете - но ограничились итоговыми 1:1.

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Рома

Клуб буквально одержим идеей вернуться в Лигу чемпионов. Но даже Моуринью не смог этого обеспечить, ни через подъем в Серии А, ни победой в Лиге Европы. А пришедший ему на смену Де Росси утратил поддержку в начале нового сезона, хотя летом под него покупали новичков, и в том числе выложили немалые деньги на Довбика. Работа Юрича стала черной, но короткой страницей, благо, что потом в Рим вернулся Раньери.

Это уже третья каденция опытного специалиста в столице, и он уже был в такой ситуации. В целом, у Клаудио получается, хотя в кубке его подопечные уступили Милану. А в Лиге Европы получилось выйти в плей-офф и уже там выбить Порту в феврале. Сейчас снова, как на старте розыгрыша, идет противостояние с Атлетиком. Дома с басками вырвали победу голом на последних минутах. Параллельно в Серии А получается, может, не особенно быстро, но стабильно продвигаться выше в таблице. С Комо серию побед продлили, оформив итоговые 2:1.

Статистика личных встреч

Раньше такие противостояния были очень удобными для столичного гранда - чего стоят восемь побед кряду. Но в 2024-м году оба поединка остались за Эмполи.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут от пары интриги - гости в отличной форме и должны победить. Ставим именно на такой итог (коэффициент - 1,98).

Прогноз Sport.ua
Эмполи
9 марта 2025 -
19:00
Рома
Победа Ромы 1.98 Сделать ставку
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Эмполи Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик Виктор Коваленко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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