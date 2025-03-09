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Эмполи
09.03.2025 19:00 – FT 0 : 1
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09 марта 2025, 20:53 | Обновлено 09 марта 2025, 20:54
830
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Коваленко против Довбика. Рома с минимальным счетом одолела Эмполи

Гости добыли победу благодаря голу, забитому на 23-й секунде

09 марта 2025, 20:53 | Обновлено 09 марта 2025, 20:54
830
1
Коваленко против Довбика. Рома с минимальным счетом одолела Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В воскресенье, 9 марта, проходил матч 28-го утра Серии А между «Эмполи» и «Ромой».

Встречу принимал Карло Кастеллани в Эмполи.

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Несмотря на то, что гости победили с минимальным счетом, их доминация на поле была очевидной: за весь матч «Эмполи» лишь трижды пробил по воротам команды Клаудио Раньери. Победу «волкам» принес очень ранний гол: на 23-й секунде Матиас Суле открыл счет в матче, это взятие ворот стало единственным.

После этого матча «Эмполи» с 22 очками остался 18-м, а «Рома» с 46 баллами поднялась на 7-е место.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко появился на поле на 66-й минуте, результативными действиями не отличился. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных, появился на поле на 72-й минуте, результативными действиями не отличился.

Серия А. 28-й тур

Эмполи – Рома – 0:1

Голы: Суле, 1

Эмполи: Сильвестри, Гогличидзе (Кампаньэлло, 86), Мариануччи, Де Шильо (Самбиа, 46), Пеззела, Хендерсон (Коваленко, 66), Грасси, Гиаси, Какаче, Коломбо (Куаме, 46), Эспосито (Конате, 66)

Рома: Свилар, Ндика, Хуммельс, Нельссон, Салах-Эдинне (Анхелиньо, 65), Коне, Паредес (Кристанте, 65), Албульхамид (Ренш, 64), Пеллегрини, Суле (Бальданци, 81), Шомуродов (Довбик, 72)

Фото матча:

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Виктор Коваленко Артем Довбик Рома Рим Эмполи Матиас Суле Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Коваленко в Емполі гравець запасу. Його і взяли вільним агентом. А до Довбика, за якого заплатили гроші, і питань буде більше
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