Коваленко против Довбика. Рома с минимальным счетом одолела Эмполи

В воскресенье, 9 марта, проходил матч 28-го утра Серии А между «Эмполи» и «Ромой».

Встречу принимал Карло Кастеллани в Эмполи.

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Несмотря на то, что гости победили с минимальным счетом, их доминация на поле была очевидной: за весь матч «Эмполи» лишь трижды пробил по воротам команды Клаудио Раньери. Победу «волкам» принес очень ранний гол: на 23-й секунде Матиас Суле открыл счет в матче, это взятие ворот стало единственным.

После этого матча «Эмполи» с 22 очками остался 18-м, а «Рома» с 46 баллами поднялась на 7-е место.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко появился на поле на 66-й минуте, результативными действиями не отличился. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных, появился на поле на 72-й минуте, результативными действиями не отличился.

Серия А. 28-й тур

Эмполи – Рома – 0:1

Голы: Суле, 1

Эмполи: Сильвестри, Гогличидзе (Кампаньэлло, 86), Мариануччи, Де Шильо (Самбиа, 46), Пеззела, Хендерсон (Коваленко, 66), Грасси, Гиаси, Какаче, Коломбо (Куаме, 46), Эспосито (Конате, 66)

Рома: Свилар, Ндика, Хуммельс, Нельссон, Салах-Эдинне (Анхелиньо, 65), Коне, Паредес (Кристанте, 65), Албульхамид (Ренш, 64), Пеллегрини, Суле (Бальданци, 81), Шомуродов (Довбик, 72)

Фото матча: