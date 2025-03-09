Элина Свитолина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
В ночь на 9 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 3-м раунде первая ракетка Украины сыграет против Даниэль Коллинс (США, WTA 14). Поединок начнется 3-м запуском на Stadium 3 после игры Мухова – Синякова. Ориентировочное время старта матча – 00:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Коллинс.
Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Ван Синьюй, либо против Джессики Пегулы.
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