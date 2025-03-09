На каком месте Красные Дьяволы? Таблица АПЛ после ничьей МЮ и Арсенала

С 8 по 10 марта проходят матчи 28-го тура Английской Премьер-лиги.

В воскресенье состоялись 3 поединка, одна встреча вынесена на понедельник.

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В центральном матче тура Манчестер Юнайтед и Арсенал разошлись миром (1:1).

Ливерпуль имеет перевес над Арсеналом в 15 очков и очень близок к долгожданному титулу.

Челси обыграл Лестер (1:0) и вошел в топ-4, зону Лиги чемпионов.

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (70 очок), Арсенал (55), Ноттингем Форест (51), Челси (49), Ман Сити (47), Брайтон (46), Астон Вилла (45), Борнмут, Ньюкасл (по 44), Фулхэм (42).

Манчестер Юнайтед проводит провальный сезон. Красные Дьяволы с 34 очками занимают лишь 14-ю позицию.

⚽️ Английская Премьер-лига. 28-й тур

🔹 8 марта

14:30. Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:0

– Манчестер Сити – 1:0 17:00. Брайтон – Фулхэм – 2:1

– Фулхэм – 2:1 17:00. Кристал Пэлас – Ипсвич – 1:0

– Ипсвич – 1:0 17:00. Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1

– Саутгемптон – 3:1 19:30. Брентфорд – Астон Вилла – 0:1

– 0:1 22:00. Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1

🔹 9 марта

16:00. Тоттенхэм – Борнмут – 2:2

16:00. Челси – Лестер – 1:0

– Лестер – 1:0 18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1

🔹 10 марта

22:00. Вест Хэм – Ньюкасл

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 29 21 7 1 69 - 27 70 2 Арсенал 28 15 10 3 52 - 24 55 3 Ноттингем Форест 28 15 6 7 45 - 33 51 4 Челси 28 14 7 7 53 - 36 49 5 Манчестер Сити 28 14 5 9 53 - 38 47 6 Брайтон 28 12 10 6 46 - 40 46 7 Астон Вилла 29 12 9 8 41 - 45 45 8 Борнмут 28 12 8 8 47 - 34 44 9 Ньюкасл 27 13 5 9 46 - 38 44 10 Фулхэм 28 11 9 8 41 - 38 42 11 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36 - 33 39 12 Брентфорд 28 11 5 12 48 - 44 38 13 Тоттенхэм 28 10 4 14 55 - 41 34 14 Манчестер Юнайтед 28 9 7 12 34 - 40 34 15 Эвертон 28 7 12 9 31 - 35 33 16 Вест Хэм 27 9 6 12 32 - 47 33 17 Вулверхэмптон 28 6 5 17 38 - 57 23 18 Ипсвич Таун 28 3 8 17 26 - 58 17 19 Лестер 28 4 5 19 25 - 62 17 20 Саутгемптон 28 2 3 23 20 - 68 9 Полная таблица

📊 Инфографика