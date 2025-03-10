Людмила Киченок пробилась в четвертьфинал супертурнира в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во 2-м раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах обыграли китайский тандем Сюй Ифань / Ян Чжаосюань за 1 час и 30 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) – Сюй Ифань (Китай) / Ян Чжаосюань (Китай) – 6:3, 4:6, [10:6]

Киченок и Кенин проводят третий совместный турнир. На двух предыдущих украинско-американский дуэт не сумел выиграть ни одного матча, а на И-У – уже два. В 1-м раунде Людмила и София прошли Александру Панову и Эну Шибахару.

Следующими соперницами Киченок и Кенин на тысячнике будут победительницы противостояния Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [1] – Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд.

Людмила Киченок – единственная представительница Украины в парном разряде на кортах И-У. Выступала также и ее сестра Надежда, но она вместе с Элизе Мертенс вылетела в 1-м же круге.