Надежда Киченок вместе с экс-первой ракеткой вылетела из Индиан-Уэллс
Ожидания не оправдались: украинка и Элизе Мертенс уступили Калинской и Макнелли
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 1-м раунде украинка и ее напарница Элизе Мертенс из Бельгии (бывшая первая ракетка мира в паре) уступили тандему Анна Калинская / Кэти Макнелли (США) за 1 час и 26 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард. 1/16 финала
Анна Калинская / Кэти Макнелли (США) – Надежда Киченок (Украина) / Элизе Мертенс (Бельгия) – 4:6, 6:2, [10:7]
Киченок и Мертенс впервые сыграли в одном дуэте.
Следующими соперницами Калинской и Макнелли будут вторые сеяные Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.
Украину в парном разряде Индиан-Уэллс продолжит представлять сестра Надежды Людмила, которая выступает вместе с Софией Кенин.
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