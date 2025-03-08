Надежда Киченок вместе с экс-первой ракеткой вылетела из Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Элизе Мертенс из Бельгии (бывшая первая ракетка мира в паре) уступили тандему Анна Калинская / Кэти Макнелли (США) за 1 час и 26 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард. 1/16 финала

Анна Калинская / Кэти Макнелли (США) – Надежда Киченок (Украина) / Элизе Мертенс (Бельгия) – 4:6, 6:2, [10:7]

Киченок и Мертенс впервые сыграли в одном дуэте.

Следующими соперницами Калинской и Макнелли будут вторые сеяные Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.

Украину в парном разряде Индиан-Уэллс продолжит представлять сестра Надежды Людмила, которая выступает вместе с Софией Кенин.