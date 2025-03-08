Людмила Киченок впервые одержала победу в одной паре с чемпионкой AO-2020
Украинка и София Кенин в Индиан-Уэллс преодолели 1-й раунд, обыграв Панову и Шибахару
Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 1-м раунде украинка и ее напарница София Кенин из США (чемпионка Aus Open 2020 в одиночке) переиграли тандем Александра Панова / Эна Шибахара (Япония) в трех сетах за 1 час и 26 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард. 1/16 финала
Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [8] – Александра Панова / Эна Шибахара (Япония) – 3:6, 6:1, [10:7]
Это была первая встреча дуэтов. Киченок и Кенин проводят третий турнир в одной паре и впервые сумели одержать победу.
Следующими соперниками украинки и американки будут победительницы противостояния Хань Синьюнь / У Фансень – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.
Ранее тысячник в И-У покинула сестра Людмилы Надежда, которая вместе с Элизе Мертенс проиграла Анне Калинской и Кэти Макнелли.
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