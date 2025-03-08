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  4. Людмила Киченок впервые одержала победу в одной паре с чемпионкой AO-2020
WTA
08 марта 2025, 06:16 |
470
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Людмила Киченок впервые одержала победу в одной паре с чемпионкой AO-2020

Украинка и София Кенин в Индиан-Уэллс преодолели 1-й раунд, обыграв Панову и Шибахару

08 марта 2025, 06:16 |
470
1
Людмила Киченок впервые одержала победу в одной паре с чемпионкой AO-2020
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде украинка и ее напарница София Кенин из США (чемпионка Aus Open 2020 в одиночке) переиграли тандем Александра Панова / Эна Шибахара (Япония) в трех сетах за 1 час и 26 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [8] – Александра Панова / Эна Шибахара (Япония) – 3:6, 6:1, [10:7]

Это была первая встреча дуэтов. Киченок и Кенин проводят третий турнир в одной паре и впервые сумели одержать победу.

Следующими соперниками украинки и американки будут победительницы противостояния Хань Синьюнь / У Фансень – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.

Ранее тысячник в И-У покинула сестра Людмилы Надежда, которая вместе с Элизе Мертенс проиграла Анне Калинской и Кэти Макнелли.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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❤️ДЕ СХОДИТЬ СОНЦЕ☀️
🤩Круто! Людмила в тандемі із нашою слов'янською сестричкою-москвичкою Сонечкою! ❤️❤️ 😊
Разом - непереборні! 💪 Вітаємо! 🎉🥳
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