Людмила Киченок впервые одержала победу в одной паре с чемпионкой AO-2020

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде украинка и ее напарница София Кенин из США (чемпионка Aus Open 2020 в одиночке) переиграли тандем Александра Панова / Эна Шибахара (Япония) в трех сетах за 1 час и 26 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [8] – Александра Панова / Эна Шибахара (Япония) – 3:6, 6:1, [10:7]

Это была первая встреча дуэтов. Киченок и Кенин проводят третий турнир в одной паре и впервые сумели одержать победу.

Следующими соперниками украинки и американки будут победительницы противостояния Хань Синьюнь / У Фансень – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.

Ранее тысячник в И-У покинула сестра Людмилы Надежда, которая вместе с Элизе Мертенс проиграла Анне Калинской и Кэти Макнелли.