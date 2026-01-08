Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сестры Киченок вышли в полуфинал Брисбена и поборются с первыми сеяными
WTA
08 января 2026, 12:31 |
98
0

Сестры Киченок вышли в полуфинал Брисбена и поборются с первыми сеяными

Людмила и Надежда в четвертьфинале пятисотника выбили Хромачеву и Панову

08 января 2026, 12:31 |
98
0
Сестры Киченок вышли в полуфинал Брисбена и поборются с первыми сеяными
Instagram. Сестры Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок пробились в полуфинал парного разряда хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В четвертьфинале украинки на супертай-брейке вырвали победу у «нейтрального» тандема Ирина Хромачева / Александра Панова. Встреча продлилась 2 часа и 4 минуты.

WTA 500 Брисбен. Пары. Хард, 1/4 финала

Ирина Хромачева / Александра Панова [4] – Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – 2:6, 7:6 (7:2), [7:10]

Людмила и Надежда могли завершить встречу и раньше, если бы во второй партии реализовали преимущество, когда вели 4:2 с одним брейком.

Киченок провели первое очное противостояние против Хромачевой и Пановой.

Людмила и Надежда вышли в первый совместный полуфинал с января 2025 года – тогда украинки добрались до решающего поединка на пятисотнике в Линце.

Помимо Хромачевой и Пановой, Киченок в Брисбене также уже успели пройти дуэт Мию Като / Фанни Штоллар. Следующими соперницами украинок будут первые сеяные Се Шувэй (Китайский Тайбей) и Алена Остапенко (Латвия).

По теме:
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок Надежда Киченок Ирина Хромачева Александра Панова WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Футбол | 07 января 2026, 12:00 1
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле

Бывший вратарь «Александрии» и молодежной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
Футбол | 07 января 2026, 18:27 51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником

Денис Попов подписал новый контракт с киевским клубом

Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08.01.2026, 09:33
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
ВИДЕО. Позор года: теннисистка, совсем не умеющая играть, выступила на ITF
Теннис | 07.01.2026, 19:06
ВИДЕО. Позор года: теннисистка, совсем не умеющая играть, выступила на ITF
ВИДЕО. Позор года: теннисистка, совсем не умеющая играть, выступила на ITF
ФОТО. Клуб НХЛ провел церемонию в честь наследия Украины в Канаде
Хоккей | 08.01.2026, 04:22
ФОТО. Клуб НХЛ провел церемонию в честь наследия Украины в Канаде
ФОТО. Клуб НХЛ провел церемонию в честь наследия Украины в Канаде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
06.01.2026, 17:04 1
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 3
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 24
Футбол
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 17
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем