Сестры Киченок вышли в полуфинал Брисбена и поборются с первыми сеяными
Людмила и Надежда в четвертьфинале пятисотника выбили Хромачеву и Панову
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок пробились в полуфинал парного разряда хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В четвертьфинале украинки на супертай-брейке вырвали победу у «нейтрального» тандема Ирина Хромачева / Александра Панова. Встреча продлилась 2 часа и 4 минуты.
WTA 500 Брисбен. Пары. Хард, 1/4 финала
Ирина Хромачева / Александра Панова [4] – Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – 2:6, 7:6 (7:2), [7:10]
Людмила и Надежда могли завершить встречу и раньше, если бы во второй партии реализовали преимущество, когда вели 4:2 с одним брейком.
Киченок провели первое очное противостояние против Хромачевой и Пановой.
Людмила и Надежда вышли в первый совместный полуфинал с января 2025 года – тогда украинки добрались до решающего поединка на пятисотнике в Линце.
Помимо Хромачевой и Пановой, Киченок в Брисбене также уже успели пройти дуэт Мию Като / Фанни Штоллар. Следующими соперницами украинок будут первые сеяные Се Шувэй (Китайский Тайбей) и Алена Остапенко (Латвия).
