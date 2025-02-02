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02 февраля 2025, 06:00 |
262
0

Матчи Реала и Борнмута, дебюты Сикана и Таловерова, победа Ястремской

Главные новости за 1 февраля на Sport.ua

02 февраля 2025, 06:00 |
262
0
Матчи Реала и Борнмута, дебюты Сикана и Таловерова, победа Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 1 февраля.

1A. Сенсация в Барселоне. Реал проиграл аутсайдеру и даже не сумел забить
Поединок «Эспаньола» и «Реала» завершился победой каталонцев 1:0

1B. Ливерпуль остановил Борнмут Забарного, разгром от Эвертона Миколенко
Красные выиграли на выезде

2A. Как дебютировал Сикан в Турции? Трабзонспор и Кайсериспор сыграли вничью
Украинец провел на поле 60 минут

2B. Игрок сборной Украины дебютировал в Чемпионшипе. Как все прошло
Таловеров отыграл весь матч за Плимут

3A. С хет-триком форварда. Яркая победа ПСЖ и 50 очков. Как там Хвича
Дембеле забил три гола

3B. Суперрекорд Кейна, Боруссия Дортмунд выиграла впервые в 2025 году
Бавария сохраняет лидерство в чемпионате Германии

4A. В Динамо подтвердили, что получили предложение из АПЛ по украинской звезде
Андрей Шахов рассказал, что киевляне ведут переговоры с «Вулверхэмптоном» по трансферу Бражко

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье оформило трансфер португальского вингера
Гонсалвеш перебрался в житомирскую команду

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Минай представил нового главного тренера команды
Коллектив возглавил Евгений Калиниченко

5B. Еще один клуб УПЛ получил трансферный бан. Все из-за спора с УАФ
«Оболонь» не оплатила средства в УАФ за использование системы VAR

6A. В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
Александр Зубков станет игроком турецкого клуба

6B. Шахтер заинтересован в подписании 19-летнего защитника сборной Боливии
Диего Арройо дебютировал за первую команду «Боливара» 26 сентября

7. Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Украинка удивляет! Даяна в двух сетах разгромила Клару Таусон в полуфинале пятисотника

8A. Стародубцева уступила в двух сетах американке в первом раунде квалификации
Маккартни Кесслер одержала вторую победу над украинкой в трех личных встречах

8B. 19-я ракетка получила 0:6. Определена соперница Ястремской в финале Линца
Каролина Мухова проиграла Екатерине Александровой в полуфинале пятисотника

9A. Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Владимир должен провести большой бой в 2025 году

9B. Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
«Железный Майк» выделил Мухаммеда Али

10A. Лондонский хаос: в чем причины катастрофического падения Тоттенхэма?
Разбираемся в проблемах «шпор»

10B. Мастер дождя. Дженсон Баттон, легендарный триумфатор Формулы-1
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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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