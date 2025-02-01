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Украина. Первая лига
01 февраля 2025, 16:17 | Обновлено 01 февраля 2025, 16:42
897
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай представил нового главного тренера команды

Коллектив возглавил Евгений Калиниченко

01 февраля 2025, 16:17 | Обновлено 01 февраля 2025, 16:42
897
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай представил нового главного тренера команды
ФК Нива. Евгений Калиниченко

Участник Первой лиги Украины «Минай» официально представил Евгения Калиниченко в качестве нового главного тренера команды.

Информация о договоре между специалистом и клубом отсутствует.

«Верим, что под его руководством наша команда достигнет новых высот и будет радовать болельщиков победами!

Желаем удачи и больших достижений! Вместе к новым вершинам!», – написал клуб в социальной сети Instagram.

Последним местом работы Евгения стала тернопольская «Нива», во главе которой Калиниченко проработал около четырех месяцев.

Напомним, что в январе этого года «лисы» попрощался с тренером Желько Любеновичем и его помощниками.

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Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины назначение тренера Минай Евгений Калиниченко
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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