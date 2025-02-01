ОФИЦИАЛЬНО. Минай представил нового главного тренера команды

Участник Первой лиги Украины «Минай» официально представил Евгения Калиниченко в качестве нового главного тренера команды.

Информация о договоре между специалистом и клубом отсутствует.

«Верим, что под его руководством наша команда достигнет новых высот и будет радовать болельщиков победами!

Желаем удачи и больших достижений! Вместе к новым вершинам!», – написал клуб в социальной сети Instagram.

Последним местом работы Евгения стала тернопольская «Нива», во главе которой Калиниченко проработал около четырех месяцев.

Напомним, что в январе этого года «лисы» попрощался с тренером Желько Любеновичем и его помощниками.