ОФИЦИАЛЬНО. Минай представил нового главного тренера команды
Коллектив возглавил Евгений Калиниченко
Участник Первой лиги Украины «Минай» официально представил Евгения Калиниченко в качестве нового главного тренера команды.
Информация о договоре между специалистом и клубом отсутствует.
«Верим, что под его руководством наша команда достигнет новых высот и будет радовать болельщиков победами!
Желаем удачи и больших достижений! Вместе к новым вершинам!», – написал клуб в социальной сети Instagram.
Последним местом работы Евгения стала тернопольская «Нива», во главе которой Калиниченко проработал около четырех месяцев.
Напомним, что в январе этого года «лисы» попрощался с тренером Желько Любеновичем и его помощниками.
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