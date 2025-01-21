ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с главным тренером

Клуб Первой лиги «Минай» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером – Желько Любенович покинул свою должность. Кроме того, клуб попрощался с ассистентами сербского наставника:

«Спасибо тренерскому штабу ФК «Минай» за сотрудничество и весомый вклад в развитие команды! С ноября 2023 года Желько Любенович тренировал нашу команду, проведя 34 матча, часть которых в составе УПЛ. Его профессионализм и преданность стали важным вкладом в развитие клуба.

Отдельно благодарим ассистентов тренера Николи Игнятиевича и Игоря Дудника, которые помогали формировать командную игру и поддерживали коллектив на каждом этапе. Также благодарим тренера вратарей Дмитрия Бабенко за плодотворную работу с нашими голкиперами и значительный вклад в подготовку команды.

Мы ценим ваш труд и желаем успехов в дальнейшей карьере, новых вызовов и побед! Спасибо за этот путь вместе», – сообщили в клубе.

Любенович возглавил «Минай» в ноябре 2023 года. Во главе команды наставник провел 34 матча – 11 побед, 8 ничьих и 15 поражений. Клуб занимает 13-ю позицию в Группе выбывания и продолжит борьбу за сохранения места в Первой лиге.