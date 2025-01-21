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Украина. Первая лига
21 января 2025, 16:55 | Обновлено 21 января 2025, 17:21
1185
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с главным тренером

Желько Любенович покинул «Минай»

21 января 2025, 16:55 | Обновлено 21 января 2025, 17:21
1185
1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с главным тренером
ФК Минай. Желько Любенович

Клуб Первой лиги «Минай» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером – Желько Любенович покинул свою должность. Кроме того, клуб попрощался с ассистентами сербского наставника:

«Спасибо тренерскому штабу ФК «Минай» за сотрудничество и весомый вклад в развитие команды! С ноября 2023 года Желько Любенович тренировал нашу команду, проведя 34 матча, часть которых в составе УПЛ. Его профессионализм и преданность стали важным вкладом в развитие клуба.

Отдельно благодарим ассистентов тренера Николи Игнятиевича и Игоря Дудника, которые помогали формировать командную игру и поддерживали коллектив на каждом этапе. Также благодарим тренера вратарей Дмитрия Бабенко за плодотворную работу с нашими голкиперами и значительный вклад в подготовку команды.

Мы ценим ваш труд и желаем успехов в дальнейшей карьере, новых вызовов и побед! Спасибо за этот путь вместе», – сообщили в клубе.

Любенович возглавил «Минай» в ноябре 2023 года. Во главе команды наставник провел 34 матча – 11 побед, 8 ничьих и 15 поражений. Клуб занимает 13-ю позицию в Группе выбывания и продолжит борьбу за сохранения места в Первой лиге.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Минай Желько Любенович отставка Никола Игнятиевич Дмитрий Бабенко
Микола Титюк Источник: ФК Минай
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Khafre
сподобалась його позорна робота в першій частині цього сезону
тому можна запросити в Динамо, тренувати команду у19
Костюка треба міняти, а то засидівся на одному місці
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