Ливерпуль остановил Борнмут Забарного, разгром от Эвертона Миколенко

Борнмут в матче чемпионата Англии на своем поле проиграл Ливерпулю со счетом 0:2, дубль оформил Мохамед Салах, добравшийся до отметки в 21 гол в сезоне АПЛ.

Ливерпуль продолжает лидировать в таблице, а Борнмут прервал невероятную серию из 12 кряду матчей без поражений во всех турнирах. Украинец Илья Забарный отыграл весь матч.

Важную победу одержал Эвертон, который в битве аутсайдеров обыграл Лестер 4:0 с голом на первой минуте встречи. Виталий Миколенко отыграл 88 минут, а ливерпульцы выиграли третий раз кряду.

Чемпионат Англии. 24-й тур

Борнмут – Ливерпуль 0:2

Голы: Салах, 30 (с пен), 75

Эвертон – Лестер 4:0

Голы: Дюкуре, 1, Бето, 6, 45, Ндиайе, 90

Ньюкасл – Фулхэм 1:2

Голы: Мерфи, 37 – Хименес, 61, Муньес, 82

Ипсвич – Саутгемптон 1:2

Голы: Дилэп, 31 – Арибо, 21, Охуахо, 87

Турнирная таблица