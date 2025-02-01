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Чемпионат Англии
Ньюкасл
01.02.2025 17:00 – FT 1 : 2
Фулхэм
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Англия
01 февраля 2025, 19:10 | Обновлено 01 февраля 2025, 19:26
1598
3

Ливерпуль остановил Борнмут Забарного, разгром от Эвертона Миколенко

Красные выиграли на выезде

01 февраля 2025, 19:10 | Обновлено 01 февраля 2025, 19:26
1598
3
Ливерпуль остановил Борнмут Забарного, разгром от Эвертона Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine

Борнмут в матче чемпионата Англии на своем поле проиграл Ливерпулю со счетом 0:2, дубль оформил Мохамед Салах, добравшийся до отметки в 21 гол в сезоне АПЛ.

Ливерпуль продолжает лидировать в таблице, а Борнмут прервал невероятную серию из 12 кряду матчей без поражений во всех турнирах. Украинец Илья Забарный отыграл весь матч.

Важную победу одержал Эвертон, который в битве аутсайдеров обыграл Лестер 4:0 с голом на первой минуте встречи. Виталий Миколенко отыграл 88 минут, а ливерпульцы выиграли третий раз кряду.

Чемпионат Англии. 24-й тур

Борнмут – Ливерпуль 0:2
Голы: Салах, 30 (с пен), 75

Эвертон – Лестер 4:0
Голы: Дюкуре, 1, Бето, 6, 45, Ндиайе, 90

Ньюкасл – Фулхэм 1:2
Голы: Мерфи, 37 – Хименес, 61, Муньес, 82

Ипсвич – Саутгемптон 1:2
Голы: Дилэп, 31 – Арибо, 21, Охуахо, 87

Турнирная таблица

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Борнмут Илья Забарный Ливерпуль Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Strontium
И Сороки ели уху.  За Челси!
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Gargantua81
Ливер на классе выиграл. Полумоменты использовали.
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