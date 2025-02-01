Ливерпуль остановил Борнмут Забарного, разгром от Эвертона Миколенко
Красные выиграли на выезде
Борнмут в матче чемпионата Англии на своем поле проиграл Ливерпулю со счетом 0:2, дубль оформил Мохамед Салах, добравшийся до отметки в 21 гол в сезоне АПЛ.
Ливерпуль продолжает лидировать в таблице, а Борнмут прервал невероятную серию из 12 кряду матчей без поражений во всех турнирах. Украинец Илья Забарный отыграл весь матч.
Важную победу одержал Эвертон, который в битве аутсайдеров обыграл Лестер 4:0 с голом на первой минуте встречи. Виталий Миколенко отыграл 88 минут, а ливерпульцы выиграли третий раз кряду.
Чемпионат Англии. 24-й тур
Борнмут – Ливерпуль 0:2
Голы: Салах, 30 (с пен), 75
Эвертон – Лестер 4:0
Голы: Дюкуре, 1, Бето, 6, 45, Ндиайе, 90
Ньюкасл – Фулхэм 1:2
Голы: Мерфи, 37 – Хименес, 61, Муньес, 82
Ипсвич – Саутгемптон 1:2
Голы: Дилэп, 31 – Арибо, 21, Охуахо, 87
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