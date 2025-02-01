Еще один клуб УПЛ получил трансферный бан. Все из-за спора с УАФ
«Оболонь» не оплатила средства в УАФ за использование системы VAR
Генеральный директор Оболони Александр Резниченко подтвердил, что клуб получил санкции от Украинской ассоциации футбола из-за отказа платить средства в УАФ за использование системы VAR на домашних матчах.
«Мы не заплатили за арбитров VAR потому что мы просим, чтобы нам предоставили либо акты выполненных работ, либо письма подтверждения относительно того, что они получили от нас средства. Чтобы в случае налоговой проверки мы могли это подтвердить. Потому что у нас нет ни договора с УАФ по этим моментам, ничего.
Финансовые подтверждения, документы о том, что мы должны перечислить им эти средства, они нам не предоставляют. Нам вроде бы прислали договор, я его еще не видел, но если он нас устроит – мы перечислим средства.
Со средствами вопросов нет совсем, но есть вопросы в обмене бухгалтерскими документами. Должно быть основание юридическое, чтобы мы перечислили туда средства», – сказал Разниченко.
Ранее сообщалось, что на топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан.
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