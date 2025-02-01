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Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 11:13 | Обновлено 01 февраля 2025, 11:20
1024
0

Еще один клуб УПЛ получил трансферный бан. Все из-за спора с УАФ

«Оболонь» не оплатила средства в УАФ за использование системы VAR

01 февраля 2025, 11:13 | Обновлено 01 февраля 2025, 11:20
1024
0
Еще один клуб УПЛ получил трансферный бан. Все из-за спора с УАФ
ФК Оболонь.

Генеральный директор Оболони Александр Резниченко подтвердил, что клуб получил санкции от Украинской ассоциации футбола из-за отказа платить средства в УАФ за использование системы VAR на домашних матчах.

«Мы не заплатили за арбитров VAR потому что мы просим, ​​чтобы нам предоставили либо акты выполненных работ, либо письма подтверждения относительно того, что они получили от нас средства. Чтобы в случае налоговой проверки мы могли это подтвердить. Потому что у нас нет ни договора с УАФ по этим моментам, ничего.

Финансовые подтверждения, документы о том, что мы должны перечислить им эти средства, они нам не предоставляют. Нам вроде бы прислали договор, я его еще не видел, но если он нас устроит – мы перечислим средства.

Со средствами вопросов нет совсем, но есть вопросы в обмене бухгалтерскими документами. Должно быть основание юридическое, чтобы мы перечислили туда средства», – сказал Разниченко.

Ранее сообщалось, что на топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан.

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Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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