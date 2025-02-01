Суперрекорд Кейна, Боруссия Дортмунд выиграла впервые в 2025 году
Бавария сохраняет лидерство в чемпионате Германии
Бавария в матче чемпионата Германии обыграла Хольштайн 4:3, а форвард Гарри Кейн оформил дубль и забил 55 голов в своих первых 50 матчах Бундеслиги.
Это рекорд турнира.
Мюнхенская команда набрала 51 пункт и на 9 очков опережает Байер, у которого игра в запасе.
Отметим победу Боруссии Дортмунд над Хайденхаймом. Для команды это первый успех в Бундеслиге в 2025 году. Всего это второй успех в году после победы над Шахтером в Лиге чемпионов.
Чемпионат Германии. 20-й тур
Бавария – Хольштайн 4:3
Голы: Мусиала, 19, Кейн, 45, 46, Гнабри, 54 – Порат, 62, Скжибски, 90+1, 90+3
Хайденхайм – Боруссия Дортмунд 1:2
Голы: Гонсак, 64 - Гирасси, 33, Байер, 63
Штутгарт – Боруссия Менхенгладбах 1:2
Голы: Элведи, 49 (в свои ворота) – Нгому, 25, Кляйндист, 82
Бохум – Фрайбург 0:1
Гол: Силдилла, 34
Санкт-Паули – Аугсбург 1:1
Голы: Бенкс, 17 (в свои ворота) – Комур, 82
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