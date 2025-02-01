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Чемпионат Германии
Санкт-Паули
01.02.2025 16:30 – FT 1 : 1
Аугсбург
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Германия
01 февраля 2025, 18:26 | Обновлено 01 февраля 2025, 18:57
1449
4

Суперрекорд Кейна, Боруссия Дортмунд выиграла впервые в 2025 году

Бавария сохраняет лидерство в чемпионате Германии

01 февраля 2025, 18:26 | Обновлено 01 февраля 2025, 18:57
1449
4
Суперрекорд Кейна, Боруссия Дортмунд выиграла впервые в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария в матче чемпионата Германии обыграла Хольштайн 4:3, а форвард Гарри Кейн оформил дубль и забил 55 голов в своих первых 50 матчах Бундеслиги.

Это рекорд турнира.

Мюнхенская команда набрала 51 пункт и на 9 очков опережает Байер, у которого игра в запасе.

Отметим победу Боруссии Дортмунд над Хайденхаймом. Для команды это первый успех в Бундеслиге в 2025 году. Всего это второй успех в году после победы над Шахтером в Лиге чемпионов.

Чемпионат Германии. 20-й тур

Бавария – Хольштайн 4:3
Голы: Мусиала, 19, Кейн, 45, 46, Гнабри, 54 – Порат, 62, Скжибски, 90+1, 90+3

Хайденхайм – Боруссия Дортмунд 1:2
Голы: Гонсак, 64 - Гирасси, 33, Байер, 63

Штутгарт – Боруссия Менхенгладбах 1:2
Голы: Элведи, 49 (в свои ворота) – Нгому, 25, Кляйндист, 82

Бохум – Фрайбург 0:1
Гол: Силдилла, 34

Санкт-Паули – Аугсбург 1:1
Голы: Бенкс, 17 (в свои ворота) – Комур, 82

Турнирная таблица

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Бавария Боруссия Дортмунд Гарри Кейн Бохум Фрайбург Боруссия Менхенгладбах Аугсбург чемпионат Германии по футболу Штутгарт Хольштайн Хайденхайм
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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ivankondrat96
Невже Кейн зможе нарешті виграти трофей? Чи з Баварією знов щось трапиться?
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+1
Mark4854590
Зміна тренера часто йде на користь команді. Принаймні, у короткостроковій перспективі. А що буде далі з Дортмундом, покаже час.
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+1
pol-55
Цей Компані туповатий який раз в сезоні міняє Гаррі при 4-0 58хв(типу відпочити)ламає гру відповідно отримує голи.У Гнабрі дуже класний технічно гол.Кореець раз спас з лінії вибив,і лажонувся при1му голі .
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0
Gargantua81
а Шахтеру Боруссия проиграла?
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0
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