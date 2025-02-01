В Динамо подтвердили, что получили предложение из АПЛ по украинской звезде
Андрей Шахов рассказал, что киевляне ведут переговоры с «Вулверхэмптоном» по трансферу Бражко
Директор медиадепартамента «Динамо» Андрей Шахов рассказал, что киевское «Динамо» ведет переговоры с английским «Вулверхэмптоном» по трансферу хавбека сборной Украины Владимира Бражко.
«Да, действительно, «Динамо» получило предложение по Бражко от «Вулверхэмптона».
Это не единственный клуб, который сейчас интересуется Владимиром. Это все, что можем сообщить в настоящее время», – сказал Шахов.
В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее Фабрицио Романо отметил, что сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.
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