Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо подтвердили, что получили предложение из АПЛ по украинской звезде
Англия
01 февраля 2025, 18:55 |
2571
10

В Динамо подтвердили, что получили предложение из АПЛ по украинской звезде

Андрей Шахов рассказал, что киевляне ведут переговоры с «Вулверхэмптоном» по трансферу Бражко

01 февраля 2025, 18:55 |
2571
10
В Динамо подтвердили, что получили предложение из АПЛ по украинской звезде
ФК Динамо. Владимир Бражко

Директор медиадепартамента «Динамо» Андрей Шахов рассказал, что киевское «Динамо» ведет переговоры с английским «Вулверхэмптоном» по трансферу хавбека сборной Украины Владимира Бражко.

«Да, действительно, «Динамо» получило предложение по Бражко от «Вулверхэмптона».

Это не единственный клуб, который сейчас интересуется Владимиром. Это все, что можем сообщить в настоящее время», – сказал Шахов.

В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее Фабрицио Романо отметил, что сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала опытного полузащитника Ювентуса
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. 27-летний полузащитник покинул Александрию
Динамо Киев трансферы Вулверхэмптон трансферы АПЛ трансферы УПЛ Владимир Бражко Фабрицио Романо Андрей Шахов
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Футбол | 01 февраля 2025, 08:00 31
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше

Валерий Василенко с грустью провожает Георгия Бущана на заслуженную ссылку

В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского
Футбол | 01 февраля 2025, 13:26 12
В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского
В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского

Юрий Коротун прокомментировал трансфер украинского защитника

Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Футбол | 01.02.2025, 10:07
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
ВИДЕО. Артета рассказал о конфликте с Холандом. Мысли Гвардиолы о Реале
Футбол | 01.02.2025, 18:46
ВИДЕО. Артета рассказал о конфликте с Холандом. Мысли Гвардиолы о Реале
ВИДЕО. Артета рассказал о конфликте с Холандом. Мысли Гвардиолы о Реале
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Бокс | 01.02.2025, 09:51
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
торгуйтесь, но не испортите парню карьеру
Ответить
+4
McLay
Хлопці ви там трішки полегше з ''зірками'', а то вони відразу стають ''звйоздами''.😁
Ответить
+1
ash
Суркіс відпусти
Ответить
-1
Ukraine
Команда зірок))
Як послухати то всі зірки, поки не почнеться Єврокомпанія)))
БЕЗДАРІ
Ответить
-3
Leon Killer
Он такая звезда,как Шпинат пианист
Ответить
-4
serg1508
Прям таки зирка...
Ответить
-5
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
30.01.2025, 16:24 24
Футбол
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
01.02.2025, 09:22
Бокс
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
30.01.2025, 23:52 10
Футбол
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 325
Футбол
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
31.01.2025, 08:26
Футбол
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 18
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
31.01.2025, 08:53
Бокс
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем