Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко может перейти в Английскую Премьер-лигу до закрытия трансферного окна.

В услугах футболиста заинтересован «Вулверхэмптон», который сделал официальное предложение украинскому клубу. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо:

«Волки» подали первоначальную заявку на Бражко на общую сумму 20 млн евро. Игрок заинтересован в переходе в Премьер-лигу, переговоры между клубами продолжаются», – сообщил Романо в социальных сетях.

В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 9 млн евро (по данным Transfermarkt).

«Вулверхэмптон» набрал 16 баллов и занимает 18-е место. «Волки» продолжают борьбу за выживание в Английской Премьер-лиге.

