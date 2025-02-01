Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
Англия
01 февраля 2025, 14:40 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:05
3387
24

Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко

Стороны продолжают вести переговоры о трансфере

01 февраля 2025, 14:40 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:05
3387
24
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко может перейти в Английскую Премьер-лигу до закрытия трансферного окна.

В услугах футболиста заинтересован «Вулверхэмптон», который сделал официальное предложение украинскому клубу. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо:

«Волки» подали первоначальную заявку на Бражко на общую сумму 20 млн евро. Игрок заинтересован в переходе в Премьер-лигу, переговоры между клубами продолжаются», – сообщил Романо в социальных сетях.

В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 9 млн евро (по данным Transfermarkt).

«Вулверхэмптон» набрал 16 баллов и занимает 18-е место. «Волки» продолжают борьбу за выживание в Английской Премьер-лиге.

По теме:
«Молодежь провалилась». Эксфорвард сборной Украины – о выступлениях Шахтера
Переговоры продолжаются. Игрок МЮ может стать партнером Трубина
Экс-защитник Динамо: «Шовковский пожертвовал Лигой Европы ради УПЛ»
Вулверхэмптон Динамо Киев Владимир Бражко Фабрицио Романо трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Микола Титюк Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Бокс | 01 февраля 2025, 03:24 0
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал

Тайсон прорекламировал журнал The Ring

Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Футбол | 31 января 2025, 16:20 43
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы

Призовые составили 12,8 млн евро

Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Футбол | 31.01.2025, 17:34
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Экс-игрок сборной Украины: «Никогда бы не надел бело-синюю футболку Динамо»
Футбол | 01.02.2025, 10:01
Экс-игрок сборной Украины: «Никогда бы не надел бело-синюю футболку Динамо»
Экс-игрок сборной Украины: «Никогда бы не надел бело-синюю футболку Динамо»
«Медленный и предсказуемый». В Италии оценили игру Довбика в Лиге Европы
Футбол | 01.02.2025, 13:51
«Медленный и предсказуемый». В Италии оценили игру Довбика в Лиге Европы
«Медленный и предсказуемый». В Италии оценили игру Довбика в Лиге Европы
Комментарии 24
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Непогану суму пропонують. Вже є вдалі приклади переходів з Динамо до АПЛ. Мабуть варто погоджуватись
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Harun Bakircioğlu
Средняя зп по Вулвз 2,5 млн евро. Еще и оклад получит под 3 ляма.
Ответить
+2
Pavel_i_CO
Михайленко останні матчі непогано відіграв, є куди рости. Бражко - це найкращий опорник УПЛ + у Динамо хороша репутація в АПЛ. Продадуть десь як Забарного 20-25млн + відсоток від перепродажу і певна сума, якщо Вовки залишаться в АПЛ
Ответить
+2
Перець
Забарний,Миколенко вдалі трансфери так що хай купують тільки  не за 3 копійки . 
Ответить
+2
Микола Захарченко
За такі гроші потрібно відпускати , якщо будуть можливі бонуси і відсоток від наступного трансферу - було б дуже непогано . На його позицію є Михайленко ( в перспективі Яцик , Саленко ). 
Ответить
+2
zzg77
А как же Судаков, чего не берут "звезду"??
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
saltim
Срочно заверните и отправьте. Не ломайте карьеру парню. Норм. цена
Ответить
+2
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ДВАДЦАТЬ МЕЛЕОНАВ ЭТА УРАВЕНЬ ДЕНАМА НАШАВА ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ЖОРЕКА ФСЕ ТОП КЛУБИ ВСЕЛЕННАЙ АТ 150 МЕЛЕОНАВ ТАРГУЮТ УЧИТЕСЬ 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
VovanSidorovi4
Будет обидно если Михалыч, сорвёт этот трансфер какой нибуть чепухой.
Типа мало, не тот вариант, факс не работает и т.д.
Ответить
+1
Gargantua81
так а в чем проблема?  наверное хотят платежи растянуть?
Ответить
+1
Puppet_master
запакувати обвернути стрічкою і терміново відправити! за таку суму БІМБА!
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Стремно чет переходить в команду, пропустившую почти больше всех в АПЛ, как бы в конце сезона не пришлось искать новый клуб.
Ответить
-1
vitaha33
Продавайте і ще Біловара в подарунок. Якщо суркіс не продасть то буде страшним дятлом ...
Ответить
-1
Показать Скрыть 4 ответа
saltim
Калюжного на замену берите пока есть возможность
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Бежать , Володька, бежать из Динамо и УПЛ
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
30.01.2025, 12:48 9
Бокс
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
31.01.2025, 21:07 5
Футзал
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
31.01.2025, 08:26
Футбол
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
30.01.2025, 11:52
Бокс
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 325
Футбол
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем