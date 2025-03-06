БАБИЧ: «Среди новичков Черноморца понравился левый защитник из Бразилии»

Главный тренер Черноморца Александр Бабич рассказал о новичках команды и о ситуации в одесском клубе:

«Матч с Колоссом? Удалось использовать свои шансы и забить на один мяч больше. Игра была равная, никто не пытался закрыться, и обе команды играли на победу. Могу сказать, что более логичным был бы ничейный счет. Знаем собственные сильные стороны и многое работаем над тем, чтобы в конце матча мы могли забить гол. Это и сработало. Забили победный гол за счет скорости и быстрого перехода от обороны к нападению.

Дебют Магомеда Кратова? У нас достаточно молодая команда, в том числе и Магомед. В первые минуты все волновались и то, что он совершил эту ошибку, не стало для нас проблемой. Сам Кратов собрался, его поддержала команда, и он отблагодарил за эту поддержку шикарным голевым пасом.

В общем, если не принимать первые минуты и эту ошибку, он сыграл матч с Колосом на хорошем уровне. У команды из Ковалевки квалифицированные нападающие, с которыми любой защите нелегко. Думаю, что наши молодые ребята справились с этой задачей.

Идеальной защитой не назову, ребята еще молоды, ошибок хватает. Главное, что колени не трясутся, потому что уже есть определенный опыт в первой половине сезона, на зимних сборах уровень соперников также был неплохой. С ребятами общаемся на все эти темы, проблем нет. Богдан Бутко еще травмирован, так что у нас 21 год имеет самый возрастной защитник.

Подготовка во время зимней паузы? Мы готовились два месяца к игре с Колосом. Подробно рассматривали соперника, много информации имели. Значительное количество времени уделялось переходным фазам и верхнему прессингу. В этом матче это сработало. Мы два-три момента создали после прессинга соперника на половине поля.

Новички команды? Если говорить о легионерах, то очень нравится левый защитник Райан из Бразилии. Он очень мягко зашел в наш чемпионат почти без дополнительного времени для адаптации. Наш тренерский штаб приятно удивлен этим игроком.

Что касается молодого Робакидзе, он сыграл неплохо, активно, но не на своем уровне. Ему нужно определенное время, он еще совсем молод. На подходе еще один игрок из Панамы – Анель Райс, планируем на него посмотреть сначала в матче юношеских команд, а затем подпускать в основу.

Если говорить о Безбородьке и Мустафаеве, то здесь много не скажешь. Это опытные игроки, они достаточно сыграли в нашем чемпионате, быстро адаптировались в команде, активно общаются в коллективе.

Игорь Когут? Мы на него очень рассчитываем. Игорь присоединился к нам в конце сборов, я пообщался с ним и понял, что он хорошо готов физически и ему нужно немного времени, чтобы подтянуть его тактически. С лучшими качествами Когута мы знакомы и рассчитываем на него как на игрока основного состава. Неплохо вышел против Левого Берега, мог забить, активно играл. Заменили его, потому что знаем его темперамент и перестраховались, потому что имел в пассиве желтую карточку. Если бы не она, Игорь играл бы до конца матча и, возможно, еще создал бы какой-то момент.

Я Игоря знаю еще из дубля. Перед тем, как братья Когута у Черноморца, общался с людьми, которые его давно знают. Все говорили, что он уже не мальчик – 20 лет. Сейчас Игорь более сдержан, больше анализирует свои действия. Даже ту желтую карточку, которую он заработал с Левым Берегом, считаю технической ошибкой. В целом, у меня почти нет замечаний к его игре, корректная и правильная.

Какова судьба Ивана Петряка? У Петряка закончилось арендное соглашение с Черноморцем, и он вернулся в Шахтер. Взяли на его позицию Мустафаева, того же Тоирова (в аренду с Шахтера), который дебютировал в матче с Левым Берегом. Хусраву нужно время, там есть неплохие качества. В первую очередь это дриблинг, скорость, атакующие данные. Игрока нужно подтянуть, как физически, так и тактически, потому что он не проходил с нами сборы. Надеюсь, что положительные качества Тоирова помогут нам в атакующих действиях.

Относительно Петряка его аренда закончилась и эти позиции мы закрыли другими игроками. Мы очень благодарны Ивану за его выступления за Черноморец, хотя он немного концовку смазал из-за собственных эмоций, но нам он все равно помог. Тот же матч с Вересом, хоть и автогол, но создан почти на 100% Петряком.

Почему не подошел Даниэль Кивинда? Знаем лучшие качества Даниэля, в первую очередь это скорость. Он достаточно агрессивен в атаке. Кивинда приехал к нам с небольшим повреждением, мы хотели посмотреть на него в игре. Мы его подводили к контрольному матчу, он провел несколько тренировок в общей группе и снова травмировался. Ждать еще две недели, чтобы посмотреть на него, уже не было времени, поэтому решили рассчитывать на своих нападающих. Кивинда – нестандартный игрок, целенаправленный на ворота, но к сожалению, не получилось на него нормально посмотреть из-за нехватки времени.

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Матч против Левого Берега? Очень больно от поражения, игра за шесть очков, как говорится. Многие матчи с прямыми конкурентами еще впереди. Могу сказать, что подобную игру мы и ждали. В первые 20 минут допустили очень много ошибок на своей половине, но после анализа игры поняли, что это не было характерно для наших футболистов.

Почему так сыграли? Может, ночная атака шахедов повлияла на настроение ребят. Хорошо, что после пропущенного гола мы взяли игру под свой контроль и имели четыре неплохих момента: у Когута, Мустафаева, Хобленко и Шевцова в конце матча. Надо реализовывать моменты, на мой взгляд, игру мы могли перевернуть.

Есть ли вопросы к арбитрам? Да нет, падения в футболе всегда будут. Сначала смотрел игру Колоса с Вересом, потом Милан из Лацио, там такие падения – это повод посмотреть VAR и назначить пенальти. Для нас главное и о чем постоянно говорим, что хотим видеть последовательность свистков в обе стороны.

Следующий матч против Полесья? Очень короткий недельный цикл, уже разбираем Полесье. Понимаем, что качество футболистов у житомирян очень высокое. Пример Ингульца и Кривбасса демонстрирует, что если есть организация и дисциплина, то можно играть с любым соперником. У Полесья в каждом звене есть игроки уровня сборной, поэтому интересно посмотреть, как наша молодая команда будет реагировать, перестраиваться, играть с мячом и без него на фоне такого соперника. Это тест для них, подходим к матчу без боязни, с уважением к сопернику. Полагаю, что легко никому не будет в этом матче».