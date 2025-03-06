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  4. В клубе УПЛ подтвердили наличие задолженностей перед игроками
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 10:17 |
865
1

В клубе УПЛ подтвердили наличие задолженностей перед игроками

Александр Бабич прокомментировал финансовую ситуацию в «Черноморце»

06 марта 2025, 10:17 |
865
1
В клубе УПЛ подтвердили наличие задолженностей перед игроками
ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал финансовую ситуацию в клубе, а также подтвердил наличие задолженности перед футболистами:

‒ 17 февраля с клуба сняли трансферный бан, это хороший знак?

‒ Как мы и договаривались с руководством, что когда приедут легионеры и уже нужно будет подавать заявку, этот бан будет закрыт, так и произошло.

‒ Недавно в СМИ появилась информация, что клуб получил премиальные за победу над «Колосом». Также обещают их платить на все матчи весенней части, подтверждаете?

‒ Что касается премиальных, то это правда. Обещали премиальные перед каждым из уже сыгравших матчей. Сначала «Колос», планировалось и на «Левый Берег», но не получилось их забрать. Это приятно для футболистов, потому что за набранные баллы в таблице можно получить дополнительное вознаграждение.

‒ Какая ситуация с выплатой долгов по зарплате в «Черноморце»?

‒ Закрыли задолженность за ноябрь. Остался декабрь. Скажем так, месяц-два это еще небольшая задержка. Ждем после игры с «Полесьем» закрытие за декабрь. И останется только январь, – сообщил Бабич.

«Черноморец» набрал 15 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. В следующем поединке клуб сыграет против житомирского «Полесья». Матч 20-го тура состоится 6 марта, начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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alex belogubko
убирайте Бабича сегодня 13 проигрыш и так каждый матч и 1 лига --он позорит Одессу и врёт --сам он не уйдёт пока не угробит ЧО--нет совести
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