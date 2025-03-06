В клубе УПЛ подтвердили наличие задолженностей перед игроками

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал финансовую ситуацию в клубе, а также подтвердил наличие задолженности перед футболистами:

‒ 17 февраля с клуба сняли трансферный бан, это хороший знак?

‒ Как мы и договаривались с руководством, что когда приедут легионеры и уже нужно будет подавать заявку, этот бан будет закрыт, так и произошло.

‒ Недавно в СМИ появилась информация, что клуб получил премиальные за победу над «Колосом». Также обещают их платить на все матчи весенней части, подтверждаете?

‒ Что касается премиальных, то это правда. Обещали премиальные перед каждым из уже сыгравших матчей. Сначала «Колос», планировалось и на «Левый Берег», но не получилось их забрать. Это приятно для футболистов, потому что за набранные баллы в таблице можно получить дополнительное вознаграждение.

‒ Какая ситуация с выплатой долгов по зарплате в «Черноморце»?

‒ Закрыли задолженность за ноябрь. Остался декабрь. Скажем так, месяц-два это еще небольшая задержка. Ждем после игры с «Полесьем» закрытие за декабрь. И останется только январь, – сообщил Бабич.

«Черноморец» набрал 15 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. В следующем поединке клуб сыграет против житомирского «Полесья». Матч 20-го тура состоится 6 марта, начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.