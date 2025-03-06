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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 15:59 | Обновлено 06 марта 2025, 16:34
221
0

Очень перепугались. Бабич рассказал об атаке шахедов на базу Черноморца

Враг атаковал тренировочную базу одесского клуба в Совиньоне

06 марта 2025, 15:59 | Обновлено 06 марта 2025, 16:34
221
0
Очень перепугались. Бабич рассказал об атаке шахедов на базу Черноморца
ФК Черноморец

Главный тренер Черноморца Александр Бабич рассказал об атаке шахедов на тренировочную базу клуба:

«Никто не пострадал, но очень испугались. Шоковое состояние было у всех футболистов. Сейчас все убрали, окна временно закрыли. Все повреждения частично устранены. Мы обычно тренируемся на поле, куда как раз прилетел дрон, возле углового. Достаточно быстро рабочие базы все убрали.

Единственная проблема, что повреждение получила газовая труба, и сейчас отсутствует отопление. Обещают, что проблема будет решена через несколько дней, потому что очень прохладно в помещении. Тренироваться можно без проблем. Просто ребят переселили в другие номера, и теперь они временно проживают по 3 человека в комнате».

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Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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