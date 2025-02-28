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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 23:26 | Обновлено 28 февраля 2025, 23:35
1410
5

Загорелось поле, вылетели стекла. База Черноморца пострадала после прилета

Сегодня Одесса подверглась очередному дроновому удару от врага

28 февраля 2025, 23:26 | Обновлено 28 февраля 2025, 23:35
1410
5
Загорелось поле, вылетели стекла. База Черноморца пострадала после прилета
ФК Черноморец

В результате жестокой атаки пострадала клубная база «Черноморца» в Совиньоне.

Как стало известно Sport.ua, в результате прилета шахеда загорелось футбольное поле, а в жилом корпусе на всех этажах от ударной волны повылетало стекло в окнах.

О пострадавших пока информации нет. Известно лишь, что этим вечером футболисты собрались на базе с целью подготовки к завтрашнему матчу с «Левым берегом».

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда капитан «Черноморца» вернется к тренировкам.

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Черноморец Одесса инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 5
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WalterBlack
Надіюсь обійшлося без жертв. В теперішні часи стало проблематичним провести тренування на своїй базі...
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+1
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Cruyff
Де той уїбан, що про сестрички слов'янські пише 
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0
alex belogubko
разгоните этих позорников -не тратьте время и деньги
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0
ivankondrat96
Сподіваюсь, що ніхто не постраждав. І от який легіонер після такого захоче до нас приїхати?
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0
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