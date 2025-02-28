Украина. Премьер лига28 февраля 2025, 23:26 | Обновлено 28 февраля 2025, 23:35
1410
5
Загорелось поле, вылетели стекла. База Черноморца пострадала после прилета
Сегодня Одесса подверглась очередному дроновому удару от врага
28 февраля 2025, 23:26 | Обновлено 28 февраля 2025, 23:35
1410
5
В результате жестокой атаки пострадала клубная база «Черноморца» в Совиньоне.
Как стало известно Sport.ua, в результате прилета шахеда загорелось футбольное поле, а в жилом корпусе на всех этажах от ударной волны повылетало стекло в окнах.
О пострадавших пока информации нет. Известно лишь, что этим вечером футболисты собрались на базе с целью подготовки к завтрашнему матчу с «Левым берегом».
Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда капитан «Черноморца» вернется к тренировкам.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 февраля 2025, 18:21 2
28 февраля состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины
Футбол | 28 февраля 2025, 17:48 8
Команда неудачно сыграла с Ворсклой
Футбол | 28.02.2025, 09:30
Футбол | 28.02.2025, 22:57
Футбол | 28.02.2025, 17:21
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Надіюсь обійшлося без жертв. В теперішні часи стало проблематичним провести тренування на своїй базі...
Показать Скрыть 1 ответ
Де той уїбан, що про сестрички слов'янські пише
разгоните этих позорников -не тратьте время и деньги
Сподіваюсь, що ніхто не постраждав. І от який легіонер після такого захоче до нас приїхати?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.02.2025, 03:34 6
28.02.2025, 08:54 4
27.02.2025, 22:39
Бокс
27.02.2025, 13:38 6
27.02.2025, 09:30 1
27.02.2025, 05:19 1
27.02.2025, 08:22 2