Загорелось поле, вылетели стекла. База Черноморца пострадала после прилета

В результате жестокой атаки пострадала клубная база «Черноморца» в Совиньоне.

Как стало известно Sport.ua, в результате прилета шахеда загорелось футбольное поле, а в жилом корпусе на всех этажах от ударной волны повылетало стекло в окнах.

О пострадавших пока информации нет. Известно лишь, что этим вечером футболисты собрались на базе с целью подготовки к завтрашнему матчу с «Левым берегом».

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда капитан «Черноморца» вернется к тренировкам.