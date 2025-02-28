Стало известно, когда капитан Черноморца вернется к тренировкам

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды:

«Мы хорошо поработали на трансферном рынке и уже на турецком этапе подготовки чувствовалось, что обострилась конкуренция за место в стартовом составе. Это было заметно не только по отдаче подопечных в контрольных матчах, а даже на тренировках. Каждый старался действовать с максимальной выкладкой, чтобы продемонстрировать на что способен.

Такую же заточенность на достижение нужного результата я увидел в действиях одесской команды в календарном матче 18-го тура – с «Колосом», что, в конце концов, и помогло вырвать победу в Ковалевке.

Это приятная головная боль для тренера, когда размышляешь кто больше заслуживает место в старте. Кстати, конкуренция еще больше возрастет, когда на следующей неделе вернутся в строй после повреждений Богдан Бутко и Лука Лацабидзе и дозаявим панамского легионера Анеля Райса.

Надеюсь, что 6 марта с «Полесьем» в 20 туре уже сможем сыграть в оптимальном составе».

Сейчас «Черноморец» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 15 очков.

Ранее главный тренер «Черноморца» Александр Бабич рассказал о состоянии газона на домашней арене.