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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 11:27 | Обновлено 28 февраля 2025, 11:29
254
0

Стало известно, когда капитан Черноморца вернется к тренировкам

Бабич рассказал о кадровой ситуации в состоянии одесситов

28 февраля 2025, 11:27 | Обновлено 28 февраля 2025, 11:29
254
0
Стало известно, когда капитан Черноморца вернется к тренировкам
ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды:

«Мы хорошо поработали на трансферном рынке и уже на турецком этапе подготовки чувствовалось, что обострилась конкуренция за место в стартовом составе. Это было заметно не только по отдаче подопечных в контрольных матчах, а даже на тренировках. Каждый старался действовать с максимальной выкладкой, чтобы продемонстрировать на что способен.

Такую же заточенность на достижение нужного результата я увидел в действиях одесской команды в календарном матче 18-го тура – с «Колосом», что, в конце концов, и помогло вырвать победу в Ковалевке.

Это приятная головная боль для тренера, когда размышляешь кто больше заслуживает место в старте. Кстати, конкуренция еще больше возрастет, когда на следующей неделе вернутся в строй после повреждений Богдан Бутко и Лука Лацабидзе и дозаявим панамского легионера Анеля Райса.

Надеюсь, что 6 марта с «Полесьем» в 20 туре уже сможем сыграть в оптимальном составе».

Сейчас «Черноморец» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 15 очков.

Ранее главный тренер «Черноморца» Александр Бабич рассказал о состоянии газона на домашней арене.

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Александр Бабич Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Богдан Бутко Лука Лацабидзе Анель Райс травма
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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