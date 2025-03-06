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Ворскла
06.03.2025 13:00 – FT 0 : 0
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 15:26 | Обновлено 06 марта 2025, 16:02
398
0

Скучно и с тревогой. Ворскла и Карпаты голов не забивали

Команды при ветреной погоде в Полтаве так и не нашли свою игру

06 марта 2025, 15:26 | Обновлено 06 марта 2025, 16:02
398
0
Скучно и с тревогой. Ворскла и Карпаты голов не забивали
ФК Карпаты

Тренерский штаб «Ворсклы» по сравнению с прошлым туром в стартовом составе своих подопечных сделал одну замену. Вместо дисквалифицированного Скляра на поле стадиона в Полтаве вышел Навин Малыш. Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко после победы над ЛНЗ по разным причинам сделал больше ротаций. Вместо дисквалифицированного Пабло Альвареса,Тимура Стецькова, Дениса Мирошниченка, Амвросия Чачуа в игру вступили Владислав Бабогло, Павел Полегенько, Патрисио Танда и Ян Костенко.

Соперники активно начали «зелено-белое» дерби и в начале матча игровых столкновений и нарушений правил хватало. Как следствие, счет желтых карточек в игре открыл Танда. Первый же опасный момент создали хозяева, когда Салабай из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой. Вскоре из-за воздушной тревоги матч пришлось остановить.

После возобновления матча первыми могли открыть счет «Карпаты», но Краснопир после передачи Костенко пробил низом рядом с дальней штангой. "Ворскла" тоже создала момент, когда после навесной передачи капитана команды Пердута мяч в ветреную погоду чуть не залетел под перекладину, но Кинарейкин сумел ликвидировать угрозу.

Игра некоторое время проходила на подступах к обоим воротам и опасных моментов не возникало. К концу тайма оживление на трибунах вызвал удар через себя в исполнении Кулача, но мяч в рамку ворот не попал. Вскоре Кулач после паса Кане пробил сходу, но слишком неточно.

Второй тайм активнее начали хозяева поля, одна из атак которых завершилась ударом Кулача, но в руки вратарю. Владислав Лупашко, пытаясь усилить атакующие действия своей команды, сделал две замены. Так дебтировал в «Карпатах» Олег Федор, ранее выступавший за «Рух». А после розыгрыша углового в исполнении Бруниньо опасно сходу пробивал Игор Невес, но в ворота не попал.

Оба тренера продолжали делать замены и в составе гостей дебютировали еще два футболиста – Илья Квасница, также выступавший за «Рух» и 18-летний Иван Чабан, для которого это была и дебютная игра в УПЛ.

В итоге в не слишком зрелищном поединке «Карпаты» завершили две клубные серии: проигрышную гостевую, длившуюся 4 игры и безничейную – 10 матчей: 5 побед и 5 поражений. Для «Ворсклы» же это была рекордная, 120-я, домашняя ничья в УПЛ, зафиксированная в 830-м матче полтавского клуба в чемпионатах Украины.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Ворскла» (замены): Мякушко – 6,0, Хрипчук – б/о, Ндукве – б/о

«Карпаты» (замены): Шах – 6,0, Игорь – 6,0, Федор – 6,0, Чабан – б/о, Квасница – б/о.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Ворскла» – «Карпаты» - 0:0

Предупреждения: Крупский, 55 – Танда, 10, Шах, 48

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Бацула, Павлюк, Крупский – Салабай (Иеде, 90+3), Челядин (Хрипчук, 74), Малыш, Кане – Кулач (Ндукве, 74), Авдыли (Мякушко, 46).

«Карпаты»: Кинарейкин – Полегенько, Педросо, Бабогло, Сыч – Бруниньо (Квасница, 80), Танда, Очеретько (Шах, 38) – Костенко (Чабан, 80), Краснопир (Игорь, 67), Пидлепенец (Федор, 67).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 7 (2) – 5 (1)
Угловые: 4 – 3
Оффсайды: 3 – 1.

ВОРСКЛА - КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Карпаты отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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