Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Ворскла
06.03.2025 13:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 02:24 |
14
0

Ворскла – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

06 марта 2025, 02:24 |
14
0
Ворскла – Карпаты. Текстовая трансляция матча
ФК Ворскла

В четверг, 6-го марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и львовские «Карпаты». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла им. А. Бутовского», начало в 13:00.

Команда Юрия Максимова наконец-то возвращается в родной город и не на фоне абы какого результата. «Ворскла» забрала очки у «Динамо» (1:1), находясь при этом в зоне переходных матчей. С другой стороны, это – всего один балл, и таких впереди еще надо набрать достаточно для того, чтобы избежать неприятностей в конце сезона. «Карпатам» тоже очки крайне необходимы, но уже для другой цели – есть шанс зацепиться за еврокубки, но достаточно хрупкий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
6 марта 2025 -
13:00
Карпаты Львов
Ничья 3.05 Сделать ставку
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок УПЛ на правах аренды перебрался в Подолье
Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Карпаты текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала
Футбол | 05 марта 2025, 06:23 2
Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала
Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену у канониров

Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Футбол | 05 марта 2025, 08:06 33
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»

Украинец рассказал о допинговом скандале

Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05.03.2025, 20:40
Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
Футбол | 05.03.2025, 17:17
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
«Это понятно всем». Пресс-конференция Слота после матча с ПСЖ
Футбол | 06.03.2025, 01:55
«Это понятно всем». Пресс-конференция Слота после матча с ПСЖ
«Это понятно всем». Пресс-конференция Слота после матча с ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 1
Бокс
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
05.03.2025, 12:45
Мир азарта
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
05.03.2025, 00:59 1
Футбол
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
04.03.2025, 07:52 10
Футбол
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
05.03.2025, 01:38 1
Бокс
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
04.03.2025, 06:30 2
Теннис
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
05.03.2025, 01:20 4
Футбол
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
04.03.2025, 11:58 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем