В четверг, 6-го марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и львовские «Карпаты». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла им. А. Бутовского», начало в 13:00.

Команда Юрия Максимова наконец-то возвращается в родной город и не на фоне абы какого результата. «Ворскла» забрала очки у «Динамо» (1:1), находясь при этом в зоне переходных матчей. С другой стороны, это – всего один балл, и таких впереди еще надо набрать достаточно для того, чтобы избежать неприятностей в конце сезона. «Карпатам» тоже очки крайне необходимы, но уже для другой цели – есть шанс зацепиться за еврокубки, но достаточно хрупкий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.