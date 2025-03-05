Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Ворскла
06.03.2025 13:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 15:26 |
86
0

Ворскла – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Проигрышный выездной сериал «Карпат» может прерваться в Полтаве

05 марта 2025, 15:26 |
86
0
Ворскла – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В четверг, 6 марта, «Карпаты» в Полтаве сыграют матч 20-го тура УПЛ против «Ворсклы». Львовский клуб в предыдущих четырех гостевых играх очков не набирал.

Ворскла

Полтавчане в прошлом туре сумели отобрать два очка у лидера чемпионата, сыграв вничью с «Динамо». Вместе с тем, безвыигрышная серия «Ворсклы» продолжается в УПЛ 5 игр: ничья и четыре поражения. Подопечные Юрия Максимова находятся на 14-м месте – на границе с зоной прямого вылета в Первую лигу. Кстати, для Максимова это будет юбилейный, 70-й матч у руля «Ворсклы» в чемпионатах, в котором его подопечные дома могут одержать 20-ю победу или 10-й раз сыграть вничью.

У полтавчан после прошедшего тура возникли кадровые потери – пропустят игру дисквалифицированные Владислав Островский и Александр Скляр. Кстати, красная карточка Островского, которую он получил в поединке против «Динамо», стала 90-й для полтавского клуба в УПЛ. В четверг «Ворскла» проведет 830-й матч в УПЛ и может на своем поле рекордный, 120-й, раз сыграть вничью.

Карпаты

Подопечные Владислава Лупашка после победы в статусе хозяев в прошлом туре над ЛНЗ и дальше находятся на 6-м месте в турнирной таблице. А вот проигрышная гостевая серия львовского клуба длится в чемпионате четыре игры.

В целом безничейная серия «Карпат» продолжается в УПЛ 10 игр: пять побед и пять поражений. Капитан «Карпат» Денис Мирошниченко может забить 10-й гол в УПЛ. Не сможет выйти на поле удаленный в прошлом туре испанец Пабло Альварес, зато отбыл дисквалификацию и сможет сыграть защитник Бабогло. Может дебютировать в составе львовской команды Квасница, который восстановился после повреждения. Львовская команда проведет 20-й матч в УПЛ, в том числе 10-й гостевой.

Статистика встреч

Встречи двух «зелено-белых» клубов «Карпат» и «Ворсклы» начались 31 августа прошлого года, в матче первого круга текущего чемпионата. В этот день во Львове хозяева поля первыми открыли счет – после точного удара Артура Шаха. Однако во втором тайме «Ворскла», которую в то время возглавлял Сергей Долганский, сумела избежать поражения благодаря голу опытного Александра Скляра - ничья 1:1.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Омельченко (Славянск), который в УПЛ провел 44 матча. «Ворскла» при этом арбитре сыграла 8 матчей: по 4 победы и поражения. «Карпаты» при Омельченко проведут второй матч, а раньше проиграли в гостях ЛНЗ.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» в предыдущих четырех гостевых матчах чемпионата не побеждали. «Ворскла» в предыдущих 5-ти матчах в УПЛ не знала вкуса победы. Прогнозируем ничейный результат в Полтаве.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Крупский, Павлюк, Бацула, Кане, Челядин, Авдили, Мякушко, Кулач, Салабай.

«Карпаты»: Кинарейкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Стецьков, Сыч, Танда, Бруниньо, Чачуа, Пидлепенец, Очеретько, Краснопир.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
6 марта 2025 -
13:00
Карпаты Львов
Ничья 3.05 Сделать ставку
По теме:
«Недооценка соперника». Экс-игрок УПЛ назвал причину потери очков Динамо
«Легионеры стараются...» Будковский рассказал об атмосфере в Заре
Не стало Сергея Журавлева – двукратного чемпиона СССР в составе Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Ворскла Полтава Ворскла - Карпаты прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вырвал победу. Довбик попал в символическую сборную 27-го тура Серии А
Футбол | 05 марта 2025, 13:03 2
Вырвал победу. Довбик попал в символическую сборную 27-го тура Серии А
Вырвал победу. Довбик попал в символическую сборную 27-го тура Серии А

Украинский форвард помог «Роме» победить в матче чемпионата

Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Мир азарта | 05 марта 2025, 12:45 0
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!

Призовой фонд – 15 тысяч гривен!

Хави готов возглавить МЮ. Он уже попросил подписать двух игроков Барселоны
Футбол | 04.03.2025, 18:05
Хави готов возглавить МЮ. Он уже попросил подписать двух игроков Барселоны
Хави готов возглавить МЮ. Он уже попросил подписать двух игроков Барселоны
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Футбол | 04.03.2025, 19:42
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Задача Зари – всегда попадать в еврокубки»
Футбол | 05.03.2025, 12:00
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Задача Зари – всегда попадать в еврокубки»
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Задача Зари – всегда попадать в еврокубки»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
03.03.2025, 21:14
Мир азарта
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
04.03.2025, 11:58 12
Футбол
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
03.03.2025, 23:55 4
Футбол
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
05.03.2025, 01:59 3
Хоккей
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
03.03.2025, 12:03 11
Футбол
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
03.03.2025, 18:30 27
Футбол
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
04.03.2025, 06:30 2
Теннис
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
03.03.2025, 13:53
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем