Ворскла – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В четверг, 6 марта, «Карпаты» в Полтаве сыграют матч 20-го тура УПЛ против «Ворсклы». Львовский клуб в предыдущих четырех гостевых играх очков не набирал.

Ворскла

Полтавчане в прошлом туре сумели отобрать два очка у лидера чемпионата, сыграв вничью с «Динамо». Вместе с тем, безвыигрышная серия «Ворсклы» продолжается в УПЛ 5 игр: ничья и четыре поражения. Подопечные Юрия Максимова находятся на 14-м месте – на границе с зоной прямого вылета в Первую лигу. Кстати, для Максимова это будет юбилейный, 70-й матч у руля «Ворсклы» в чемпионатах, в котором его подопечные дома могут одержать 20-ю победу или 10-й раз сыграть вничью.

У полтавчан после прошедшего тура возникли кадровые потери – пропустят игру дисквалифицированные Владислав Островский и Александр Скляр. Кстати, красная карточка Островского, которую он получил в поединке против «Динамо», стала 90-й для полтавского клуба в УПЛ. В четверг «Ворскла» проведет 830-й матч в УПЛ и может на своем поле рекордный, 120-й, раз сыграть вничью.

Карпаты

Подопечные Владислава Лупашка после победы в статусе хозяев в прошлом туре над ЛНЗ и дальше находятся на 6-м месте в турнирной таблице. А вот проигрышная гостевая серия львовского клуба длится в чемпионате четыре игры.

В целом безничейная серия «Карпат» продолжается в УПЛ 10 игр: пять побед и пять поражений. Капитан «Карпат» Денис Мирошниченко может забить 10-й гол в УПЛ. Не сможет выйти на поле удаленный в прошлом туре испанец Пабло Альварес, зато отбыл дисквалификацию и сможет сыграть защитник Бабогло. Может дебютировать в составе львовской команды Квасница, который восстановился после повреждения. Львовская команда проведет 20-й матч в УПЛ, в том числе 10-й гостевой.

Статистика встреч

Встречи двух «зелено-белых» клубов «Карпат» и «Ворсклы» начались 31 августа прошлого года, в матче первого круга текущего чемпионата. В этот день во Львове хозяева поля первыми открыли счет – после точного удара Артура Шаха. Однако во втором тайме «Ворскла», которую в то время возглавлял Сергей Долганский, сумела избежать поражения благодаря голу опытного Александра Скляра - ничья 1:1.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Омельченко (Славянск), который в УПЛ провел 44 матча. «Ворскла» при этом арбитре сыграла 8 матчей: по 4 победы и поражения. «Карпаты» при Омельченко проведут второй матч, а раньше проиграли в гостях ЛНЗ.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» в предыдущих четырех гостевых матчах чемпионата не побеждали. «Ворскла» в предыдущих 5-ти матчах в УПЛ не знала вкуса победы. Прогнозируем ничейный результат в Полтаве.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Крупский, Павлюк, Бацула, Кане, Челядин, Авдили, Мякушко, Кулач, Салабай.

«Карпаты»: Кинарейкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Стецьков, Сыч, Танда, Бруниньо, Чачуа, Пидлепенец, Очеретько, Краснопир.