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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 14:15 |
568
0

Ворскла – Карпаты. Видео голов и обзор (обновляется)

Матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги начался 6 марта в 13:00

06 марта 2025, 14:15 |
568
0
Ворскла – Карпаты. Видео голов и обзор (обновляется)
Instagram. ФК Ворскла

В четверг, 6 марта, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились полтавская «Ворскла» и львовские «Карпаты».

Команды играют на стадионе имени О. Бутовского в Полтаве. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур. 6 марта

Ворскла – Карпаты – 0:0

Видео голов: (обновляется)

Ворскла – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ворскла – Карпаты
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Трансляция матча В эфире

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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