Ворскла – Карпаты. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги начался 6 марта в 13:00
В четверг, 6 марта, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились полтавская «Ворскла» и львовские «Карпаты».
Команды играют на стадионе имени О. Бутовского в Полтаве. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Украинская Премьер-лига, 20-й тур. 6 марта
Ворскла – Карпаты – 0:0
Видео голов: (обновляется)
Ворскла – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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