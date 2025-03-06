Все из-за войны в Украине. Знакомый Фонсеки объяснил безумный срыв тренера

Аноним, приближенный к главному тренеру «Лиона» Паулу Фонсеке, объяснил поведение португальского специалиста во время его конфликта с судьей, который работал на матче 24-го тура Лиги 1 с «Брестом».

«Семейное положение и текущая геополитическая ситуация привели к состоянию чрезвычайного напряжения у него. Он выглядел очень мрачным в воскресенье утром перед матчем», – приводит слова анонима Le Progres.

«Я считаю, что сочетание исключительных факторов подтолкнуло Паулу к такому поступку», – добавил бывший спортивный директор «Ромы» Тиагу Пинту, с которым Фонсека работал в римском клубе.

Напомним, женой главного тренера «Лиона» является украинка. Сам Паулу активно поддерживал родную страну своей избранницы во время российской агрессии.

Сообщалось, что Фонсека был отстранен от футбола на 9 месяцев.