ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев
Причиной тому стал конфликт с арбитром
Португальский тренер «Лиона» Паулу Фонсека дисквалифицирован до 30 ноября 2025 года.
Причиной тому стал конфликт с арбитром матча между «Лионом» и «Брестом», который состоялся 2-го марта. Судья в концовке матча отправился просмотреть повтор момента с потенциальным нарушением правил, после которого могло последовать назначение пенальти в ворота «Лиона». Португальский специалист начал кричать на арбитра и активно жестикулировать, после чего был удален.
До 15 сентября 2025 года Паулу не сможет посещать раздевалку команды, поле, а также туннели и коридоры, которые ведут к раздевалке и полю.
Паулу Фонсека является экс-тренером донецкого «Шахтера», у руля которого работал с 2016 по 2019 год.
Ранее сообщалось о том, что Дарио Срна выступил в защиту Фонсеки после громкого скандала во Франции.
Meanwhile let’s check in on Paulo Fonseca over in France pic.twitter.com/pSMhYd6sDQ— Matteo Bonetti (@Bonetti) March 2, 2025
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