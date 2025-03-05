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Франция
05 марта 2025, 23:14 | Обновлено 05 марта 2025, 23:16
800
2

ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев

Причиной тому стал конфликт с арбитром

05 марта 2025, 23:14 | Обновлено 05 марта 2025, 23:16
800
2
ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Португальский тренер «Лиона» Паулу Фонсека дисквалифицирован до 30 ноября 2025 года.

Причиной тому стал конфликт с арбитром матча между «Лионом» и «Брестом», который состоялся 2-го марта. Судья в концовке матча отправился просмотреть повтор момента с потенциальным нарушением правил, после которого могло последовать назначение пенальти в ворота «Лиона». Португальский специалист начал кричать на арбитра и активно жестикулировать, после чего был удален.

До 15 сентября 2025 года Паулу не сможет посещать раздевалку команды, поле, а также туннели и коридоры, которые ведут к раздевалке и полю.

Паулу Фонсека является экс-тренером донецкого «Шахтера», у руля которого работал с 2016 по 2019 год.

Ранее сообщалось о том, что Дарио Срна выступил в защиту Фонсеки после громкого скандала во Франции.

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Паулу Фонсека Лион Брест (Франция) Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу дисквалификация Шахтер Донецк
Даниил Кирияка Источник: LFP
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Комментарии 2
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Dysear
Очікувано, треба було тримати свої емоції при собі, професіональний тренер не має себе так поводити
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+1
Saar
Як вчасно Мілан скинув це дніще!
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0
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