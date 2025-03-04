Срна выступил в защиту Фонсеки после громкого скандала во Франции

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна заступился за своего экс-наставника, а ныне коуча «Лиона» Паулу Фонсеку, которому грозит 7-месячная дисквалификация за скандальное поведение в отношении арбитра матча против «Бреста».

«Я работал с Паулу в «Шахтере» несколько лет и могу сказать, что он всегда был образцом профессионализма», – заявил Срна.

Фонсека эмоционально отреагировал на решения арбитра Бенуа Мийо, накричав на него, а также едва-едва не прибегнув к методам физического воздействия, за что теперь и может пострадать.

Ранее сообщалось, что Фонсека извинился за свою эмоциональность, а на завтра Паулу вызван на заседание дисциплинарного комитета, где и будет решаться вопрос о выборе наказания.