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  4. Срна выступил в защиту Фонсеки после громкого скандала во Франции
Франция
04 марта 2025, 17:45 |
1210
3

Срна выступил в защиту Фонсеки после громкого скандала во Франции

Португальскому тренеру грозит 7-месячная дисквалификация

04 марта 2025, 17:45 |
1210
3
Срна выступил в защиту Фонсеки после громкого скандала во Франции
sofoot.com. Паулу Фонсека

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна заступился за своего экс-наставника, а ныне коуча «Лиона» Паулу Фонсеку, которому грозит 7-месячная дисквалификация за скандальное поведение в отношении арбитра матча против «Бреста».

«Я работал с Паулу в «Шахтере» несколько лет и могу сказать, что он всегда был образцом профессионализма», – заявил Срна.

Фонсека эмоционально отреагировал на решения арбитра Бенуа Мийо, накричав на него, а также едва-едва не прибегнув к методам физического воздействия, за что теперь и может пострадать.

Ранее сообщалось, что Фонсека извинился за свою эмоциональность, а на завтра Паулу вызван на заседание дисциплинарного комитета, где и будет решаться вопрос о выборе наказания.

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Дарио Срна Паулу Фонсека Лион дисквалификация скандал чемпионат Франции по футболу судьи (арбитры) Брест (Франция) Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: So Foot
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vbrjkf
Два сапога - пара. Быдлячество надо наказывать!  Было бы удивительно, если бы срна не срнул на такое известие...
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Gargantua81
Фонсека работал в Шахтере, когда у Ахметова в кармане был павелко и весь судейский комитет. Ему трудно адаптироваться к другим условиям. 
Он бы сейчас и в Шахтере так себя вел.
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