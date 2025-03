Экс-тренера Шахтера могут дисквалифицировать на 7 месяцев. Что он натворил?

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека, который хорошо известен в Украине по работе с «Шахтером», может получить длительную дисквалификацию за свое поведение во вчерашнем поединке 24-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:1).

Еще на 43-й минуте Фонсека получил желтую карточку от главного арбитра встречи Бенуа Мийо, а на 90+6-й минуте португальский тренер увидел перед собой уже красную карточку.

После этого Фонсека вплотную приблизился к Мийо и начал крайне эмоционально кричать на арбитра, рискуя задеть того головой. Вскоре к месту событий подоспел капитан «Лиона» Корентен Толиссо, который оттолкнул Фонсеку в сторону. Но Паулу предпринял еще несколько попыток подойти к Мийо, продолжая эмоционально кричать в его сторону, однако футболисты «Лиона» не дали своему наставнику натворить еще больших глупостей.

Эмоции Фонсеки были связаны с тем, что в концовке матча Мийо и арбитры на VAR могли назначить пенальти в ворота «ткачей», против которого и выступал португалец.

Meanwhile let’s check in on Paulo Fonseca over in France pic.twitter.com/pSMhYd6sDQ