Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренера Шахтера могут дисквалифицировать на 7 месяцев. Что он натворил?
Франция
03 марта 2025, 21:45 | Обновлено 03 марта 2025, 21:50
1949
0

Экс-тренера Шахтера могут дисквалифицировать на 7 месяцев. Что он натворил?

Паулу Фонсека поддался воле эмоций в матче французской Лиги 1…

03 марта 2025, 21:45 | Обновлено 03 марта 2025, 21:50
1949
0
Экс-тренера Шахтера могут дисквалифицировать на 7 месяцев. Что он натворил?
Actu Foutre

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека, который хорошо известен в Украине по работе с «Шахтером», может получить длительную дисквалификацию за свое поведение во вчерашнем поединке 24-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:1).

Еще на 43-й минуте Фонсека получил желтую карточку от главного арбитра встречи Бенуа Мийо, а на 90+6-й минуте португальский тренер увидел перед собой уже красную карточку.

После этого Фонсека вплотную приблизился к Мийо и начал крайне эмоционально кричать на арбитра, рискуя задеть того головой. Вскоре к месту событий подоспел капитан «Лиона» Корентен Толиссо, который оттолкнул Фонсеку в сторону. Но Паулу предпринял еще несколько попыток подойти к Мийо, продолжая эмоционально кричать в его сторону, однако футболисты «Лиона» не дали своему наставнику натворить еще больших глупостей.

Эмоции Фонсеки были связаны с тем, что в концовке матча Мийо и арбитры на VAR могли назначить пенальти в ворота «ткачей», против которого и выступал португалец.

Впоследствии Фонсека извинился за свой поступок: «Я просто хочу сказать, что мне жаль за то, что я сделал. Я не должен был этого делать. Иногда мы делаем что-то неправильно. Мне жаль».

Мийо назвал поведение Фонсеки неприемлемым, дав отдельный комментарий прессе по этому поводу.

«Он набросился на меня с устрашающим видом, и я решил немедленно его выгнать. Кажется, был легкий контакт с моим носом. [Это было] особенно устрашающее, агрессивное поведение, которое трудно представить от профессионального тренера», – заявил арбитр в интервью L'Équipe.

По имеющейся на текущий момент информации, Фонсека может получить длительную дисквалификацию. Речь идет об отстранении португальца вплоть до 7 месяцев.

Ранее Sport.ua рассказывал о другой резонансной истории, произошедшей недавно во французской Лиге 1. Читайте о ней в спецматериале:

По теме:
Президент Зари ответил на слухи о возможном подписании Ракицкого
В Шахтере рассказали, как ведут переговоры с потенциальными новичками
Шахтер хочет подписать вингера, который забивал горнякам в Лиге чемпионов
Паулу Фонсека Лион дисквалификация Брест (Франция) чемпионат Франции по футболу судьи (арбитры) скандал Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: ESPN
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Бокс | 03 марта 2025, 07:50 3
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»

Украинец назвал пятерку лучших боксеров в мире, поставив на первое место Кроуфорда

Шовковский о Бражко: «Динамо не хотело продавать его аутсайдеру АПЛ»
Футбол | 03 марта 2025, 17:05 13
Шовковский о Бражко: «Динамо не хотело продавать его аутсайдеру АПЛ»
Шовковский о Бражко: «Динамо не хотело продавать его аутсайдеру АПЛ»

Тренер пояснил решение клуба

«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
Футбол | 02.03.2025, 22:29
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
Бокс | 03.03.2025, 01:37
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
В Ливерпуле нашли замену Салаху. Это один из фаворитов на Золотой Мяч
Футбол | 03.03.2025, 21:48
В Ливерпуле нашли замену Салаху. Это один из фаворитов на Золотой Мяч
В Ливерпуле нашли замену Салаху. Это один из фаворитов на Золотой Мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
03.03.2025, 02:27 5
Теннис
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
03.03.2025, 05:02 7
Бокс
ВИДЕО. Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
ВИДЕО. Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
02.03.2025, 11:45 18
Футбол
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
02.03.2025, 08:45 16
Футбол
«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
02.03.2025, 15:30 10
Футбол
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
02.03.2025, 08:23 7
Футбол
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
02.03.2025, 12:26 13
Футбол
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
02.03.2025, 07:45 30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем