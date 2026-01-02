Гвардиола раскрыл, что пошло не так в матче с Сандерлендом
Тренер Сити после ничьей: кого он выделил и почему команда расстроена
Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями после ничейного результата в матче против «Сандерленда» (0:0).
«Это крайне непростой выезд. Нам не удалось реализовать массу возможностей практически с линии вратарской, причем ситуации были не самыми сложными. В первой половине встречи мы не выполнили предматчевые установки, однако в общем зачете это была достойная игра.
Следовало эффективнее преодолевать оборонительные линии и сохранять хладнокровие. После перерыва ситуация улучшилась, футболисты приложили максимум усилий.
Сейчас игроки немного расстроены, но нам важно сохранять уверенность, так как уже через три дня предстоит тяжелое противостояние с «Челси».
Мы организовали достаточное количество атак и продемонстрировали качественный футбол во втором тайме. Самоотдача и настрой были на высоте, хотя первая сорокапятиминутка вышла иной.
Команда создала много голевых шансов – дважды мог забивать Савиньо, также моменты имели Жереми [Доку], Йошко [Гвардиол], Фил [Фоден] и Эрлинг [Холанд]. К сожалению, довести их до логического завершения не получилось», – отметил Гвардиола.
