Стало известно, почему Вулверхэмптон хочет подписать игрока Динамо

Английский «Вулверхэмптон» собирается оформить трансфер полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко.

Переговоры с украинским клубом ведет спортивный директор Мэтт Хоббс, который собирается подписать украинца, чтобы повысить шансы «волков» в борьбе за выживание.

Кроме того, Бражко рассматривается в качестве альтернативы для Марио Лемины, который сообщил руководству «Вулверхэмптона» о своем желании покинуть команду. Английский клуб пытается договориться только о полноценном трансфере украинца.

«Вулверхэмптон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 баллов. Команда имеет неплохие шансы выбраться из зоны вылета, так как до «Лестера» (17-я позиция) всего одно очко.

В этом сезоне Бражко провел 20 матчей за киевский клуб во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Игрок имеет действующий контракт до 30 июня 2028 года.