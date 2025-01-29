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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 15:43 | Обновлено 29 января 2025, 15:45
1979
0

Стало известно, почему Вулверхэмптон хочет подписать игрока Динамо

Владимир Бражко должен заменить Марио Лемину

29 января 2025, 15:43 | Обновлено 29 января 2025, 15:45
1979
0
Стало известно, почему Вулверхэмптон хочет подписать игрока Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Английский «Вулверхэмптон» собирается оформить трансфер полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко.

Переговоры с украинским клубом ведет спортивный директор Мэтт Хоббс, который собирается подписать украинца, чтобы повысить шансы «волков» в борьбе за выживание.

Кроме того, Бражко рассматривается в качестве альтернативы для Марио Лемины, который сообщил руководству «Вулверхэмптона» о своем желании покинуть команду. Английский клуб пытается договориться только о полноценном трансфере украинца.

«Вулверхэмптон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 баллов. Команда имеет неплохие шансы выбраться из зоны вылета, так как до «Лестера» (17-я позиция) всего одно очко.

В этом сезоне Бражко провел 20 матчей за киевский клуб во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Игрок имеет действующий контракт до 30 июня 2028 года.

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Вулверхэмптон Динамо Киев Владимир Бражко Марио Лемина трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Микола Титюк Источник: The Boot Room
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