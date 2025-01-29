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Англия
29 января 2025, 13:51 | Обновлено 29 января 2025, 13:53
1028
2

Клуб АПЛ начал переговоры о трансфере полузащитника сборной Украины

«Вулверхэмптон» собирается подписать Владимира Бражко

29 января 2025, 13:51 | Обновлено 29 января 2025, 13:53
1028
2
Клуб АПЛ начал переговоры о трансфере полузащитника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко может перебраться в Английскую премьер-лигу – в его услугах заинтересован «Вулверхэмптон». Об этом сообщило издание TalkSPORT:

«Волки» провели переговоры с киевским «Динамо» о полноценном трансфере опорного полузащитника украинского клуба Бражко».

В этом сезоне Владимир провел 13 матчей в чемпионате, в которых отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей. Контракт игрока действует до 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость Бражко по данным портала Transfermarkt составляет девять млн евро.

«Вулверхэмтон» в текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги борется за выживание. Клуб набрал 16 баллов и занимает 18-е место.

Ранее сообщалось, что Бражко восстановился после травмы и начал тренироваться с командой.

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Динамо Киев Вулверхэмптон сборная Украины по футболу Владимир Бражко трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Микола Титюк Источник: talkSPORT
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Комментарии 2
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AK.228
10 млн
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Gargantua81
все хорошо, но они уверенно стоят на вылет
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