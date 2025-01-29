Клуб АПЛ начал переговоры о трансфере полузащитника сборной Украины

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко может перебраться в Английскую премьер-лигу – в его услугах заинтересован «Вулверхэмптон». Об этом сообщило издание TalkSPORT:

«Волки» провели переговоры с киевским «Динамо» о полноценном трансфере опорного полузащитника украинского клуба Бражко».

В этом сезоне Владимир провел 13 матчей в чемпионате, в которых отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей. Контракт игрока действует до 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость Бражко по данным портала Transfermarkt составляет девять млн евро.

«Вулверхэмтон» в текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги борется за выживание. Клуб набрал 16 баллов и занимает 18-е место.

Ранее сообщалось, что Бражко восстановился после травмы и начал тренироваться с командой.