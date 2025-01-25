Продолжается подготовительный сбор киевского «Динамо», который команда проводит в Турции.

После возвращения из Стамбула команда вернулась в привычный режим работы на сборе, а в четверг, менее чем через двое суток после игры с «Галатасараем», провела очередной контрольный матч – с командой «Лапи» из Косово.

В пятницу, 24 января, динамовцы утром имели теоретическое занятие, а вечером занимались на тренировочном поле. После небольшой пробежки игроки перешли к разминке, где самым интересным было упражнение с фитнесболом – своеобразная версия игры в «выбивного». Далее команда начала основную часть работы, сначала отработку передач. В это время голкиперы работали по своей специальной программе.

Следующим было упражнение на контроль мяча, в то время как шесть игроков, получивших больше игрового времени в матче с «Ллапи», имели облегченное занятие, ограничившись игрой в теннисбол.

Все остальные провели двухсторонку на стандартные ворота, но на маленьком поле. Победу одержала команда, составленная как из опытных футболистов, так и из динамовской молодежи. На тренировку посетил старший тренер юношеской команды Игорь Костюк, который наблюдал за юношами, которые уже работают в составе главной команды.

К тренировкам в общей группе вернулся Владимир Бражко, который восстанавливался в течение первой части сборов, работая по индивидуальной программе. Завершилась тренировка упражнением на завершение атак, во время которой изрядно пришлось поработать и голкиперам. Эффектные сейвы и красивые голы – лучшее завершение очередного тренировочного дня «бело-синих» в Турции.

ФОТО. Тренировка Динамо в Турции. Теория и практика, игра в теннисбол

ВИДЕО. Бражко – в общей группе. Тренировка Динамо с игрой на выбивание