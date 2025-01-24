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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 23:12 | Обновлено 24 января 2025, 23:19
285
0

ВИДЕО. Бражко – в общей группе. Тренировка Динамо с игрой на выбивание

Киевская команда вудет подготовку к матчу Лиги Европы против РФШ Рига

24 января 2025, 23:12 | Обновлено 24 января 2025, 23:19
285
0
ВИДЕО. Бражко – в общей группе. Тренировка Динамо с игрой на выбивание
ФК Динамо Киев

В Турции продолжается зимние учебно-тренировные сборы команды киевского «Динамо».

Команда Александра Шовковского активно тренируется и постепенно набирает форму.

В клубных соцсетях опубликован интересный видеосюжет о работе коллектива в Турции.

Игроки «Динамо» сосредоточены на подготовке к матчу Лиги Европы против РФШ Рига (30 января).

Хавбек команды Владимир Бражко вернулся в основную группу после восстановления из-за травмы.

ВИДЕО. Бражко – в общей группе. Тренировка Динамо с игрой на выбивание

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Динамо Киев тренировка Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Владимир Бражко видео
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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