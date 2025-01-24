В Турции продолжается зимние учебно-тренировные сборы команды киевского «Динамо».

Команда Александра Шовковского активно тренируется и постепенно набирает форму.

В клубных соцсетях опубликован интересный видеосюжет о работе коллектива в Турции.

Игроки «Динамо» сосредоточены на подготовке к матчу Лиги Европы против РФШ Рига (30 января).

Хавбек команды Владимир Бражко вернулся в основную группу после восстановления из-за травмы.

ВИДЕО. Бражко – в общей группе. Тренировка Динамо с игрой на выбивание