Украина. Премьер лига24 января 2025, 23:12 | Обновлено 24 января 2025, 23:19
285
0
ВИДЕО. Бражко – в общей группе. Тренировка Динамо с игрой на выбивание
Киевская команда вудет подготовку к матчу Лиги Европы против РФШ Рига
24 января 2025, 23:12 | Обновлено 24 января 2025, 23:19
285
0
В Турции продолжается зимние учебно-тренировные сборы команды киевского «Динамо».
Команда Александра Шовковского активно тренируется и постепенно набирает форму.
В клубных соцсетях опубликован интересный видеосюжет о работе коллектива в Турции.
Игроки «Динамо» сосредоточены на подготовке к матчу Лиги Европы против РФШ Рига (30 января).
Хавбек команды Владимир Бражко вернулся в основную группу после восстановления из-за травмы.
ВИДЕО. Бражко – в общей группе. Тренировка Динамо с игрой на выбивание
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 января 2025, 22:28 3
Сделка закрыта, официоз ожидается в ближайшее время
Футбол | 24 января 2025, 06:23 15
Вечером 23 января состоялись поединки 7-го тура Лиги Европы
Футбол | 24.01.2025, 17:52
Футбол | 24.01.2025, 09:07
Теннис | 24.01.2025, 07:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
Теннис
23.01.2025, 12:13 3
23.01.2025, 07:11 4
23.01.2025, 09:39
24.01.2025, 08:19 8
23.01.2025, 09:00
23.01.2025, 22:02 12