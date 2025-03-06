6 марта на «Йохан Кройфф Арена» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Аякс» встретится с «Айнтрахт» Франкфурт. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аякс

Команда в прошлом сезоне с немалым трудом вернулась в топ-5 Эредивизии после затяжных проблем на старте. Сейчас, уже при молодом Фариоли как тренере, получилось сначала догнать, а потом и обогнать сдувшийся ПСВ на внутренней арене. И, безусловно, главным приоритетом на весну будет удержание позиций в чемпионате.

В Лиге Европы все могло закончиться еще летом, когда после 1:0 в Афинах с тем же счетом проиграли Панатинаикосу дома. Но у греков выиграли по пенальти, установив попутно рекорд по длительности послематчевой серии. В основном раунде голландцы тоже проявляли себя противоречиво: набрав 10 очков за 4 поединка, потом будто успокоились и получили 3 поражения, даже от РФШ, дебютантов из Латвии. В плей-офф все равно вышли, за счет победы над Галатасараем 2:1. Уже там, в феврале, снова придумали себе проблемы с Роял Юнионом. Выиграв 2:0 в Бельгии, потом дома пропустили дважды уже в первые пол часа. Но, забив уже в экстра-тайме, все же команда из Амстердама прошла дальше.

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Айнтрахт Франкфурт

Клуб достаточно часто в последнее время добивается успеха - чего стоит недавняя победа в Лиге Европы. Успешно получилось сыграть в прошлом сезоне, и в Бундеслиге вернулись на 6-е место. А сейчас даже получается держаться в квартете лидеров. Хотя после того, как в январе продали Мармуша, много забивавшего и раздававшего передач, результаты резко ухудшились.

Хорошо играл египтянин и в Лиге Европы. И помог подопечным Топмеллера выйти напрямую в 1/8 финала турнира - у них было 5 побед и 16 очков. Но при этом дважды команда проиграла зимой, в декабре и январе.

Статистика личных встреч

До этого поединка был только товарищеский матч 2020-го года, который голландцы выиграли 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают пару как равную. Можно с ними согласиться в том, что тут не должно быть скучно, ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,666).