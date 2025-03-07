6 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграли нидерландский «Аякс» и немецкий «Айнтрахт». Хозяева забили первыми, но не сумели удержать преимущество и уступили со счетом 1:2.

На 10-й минуте Брайан Бробби вывел амстердамский клуб вперед. Гости ответили результативными ударами в каждом из таймов – голы на свой счет записали Хуго Ларссон и Элли Шхири. 13 марта «Айнтрахт» и «Аякс» встретятся во втором поединке, начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Лига Европы 2024/25. 1/8 финала, 6 марта

Аякс – Айнтрахт Франкфурт – 1:2

Голы: Бробби, 10 – Ларссон, 28, Шхири, 70

Видеообзор матча: