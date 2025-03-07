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Лига Европы
Аякс
06.03.2025 22:00 – FT 1 : 2
Айнтрахт Ф
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Лига Европы
07 марта 2025, 08:03 |
77
0

Аякс – Айнтрахт – 1:2. Неудача в Амстердаме. Видео голов и обзор матча

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы состоялся 6 марта

07 марта 2025, 08:03 |
77
0
Аякс – Айнтрахт – 1:2. Неудача в Амстердаме. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Аякс – Айнтрахт

6 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграли нидерландский «Аякс» и немецкий «Айнтрахт». Хозяева забили первыми, но не сумели удержать преимущество и уступили со счетом 1:2.

На 10-й минуте Брайан Бробби вывел амстердамский клуб вперед. Гости ответили результативными ударами в каждом из таймов – голы на свой счет записали Хуго Ларссон и Элли Шхири. 13 марта «Айнтрахт» и «Аякс» встретятся во втором поединке, начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Лига Европы 2024/25. 1/8 финала, 6 марта

Аякс – Айнтрахт Франкфурт – 1:2

Голы: Бробби, 10 – Ларссон, 28, Шхири, 70

Видеообзор матча:

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Эллиес Схири (Айнтрахт Ф).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Хуго Ларссон (Айнтрахт Ф).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Аякс).
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Лига Европы Аякс Айнтрахт Франкфурт Брайан Бробби Хуго Ларссон видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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