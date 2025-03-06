Ассисты Хендерсона и Гетце. Как Аякс потерпел фиаско в матче Лиги Европы
Айнтрахт Франкфурт одолел нидерландский коллектив со счетом 2:1 в первой игре 1/8 финала
6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Аякс и Айнтрахт Франкфурт.
Поединок прошел на стадионе Йохан Кройфф Арена в Амстердаме. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Хозяева забили первыми: на 10-й минуте с передачи Джордана Хендерсона отличился Брайан Бробби.
У немецкого коллектива голы на 28-й и 70-й забили Хуго Ларссон и Эльес Шкири соответственно. Голевые передачи у Марио Гетце и Ансгара Кнауффа.
Ответный поединок между Айнтрахтом Ф и Аяксом состоится 13 марта в 19:45 на Дойче Банк Парк, Германия.
Лига Европы 2024/25. 1/8 финала
Первый матч, 6 марта
Аякс (Нидерланды) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 1:2
Голы: Бробби, 10 – Ларссон, 28, Шхири, 70
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